نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي حالات عدم استحقاق المعاش التقاعدي للمعلمين و متي يتم إيقاف المعاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي حالات عدم استحقاق المعاش التقاعدي حددت مؤسسة التقاعد قرارات نظام التقاعد الخاص بالمعلمين، حيث يستحق الموظف معاش نهاية خدمة، عندما تبلغ الخدمة المحسوبة في التقاعد خمس وعشرين سنة على أقل تقدير، كما يمكن للموظف أن يطلب الإحالة على التقاعد، وأن يحصل على المعاش بعد أن تنقضي المدة في الخدمة المحسوبة في التقاعد، على أن لا تقل عن عشرين سنة، وبشرط الموافقة على الإحالة من قبل الجهات المختصة، ثم عن التساؤل حول نظام التقاعد الجديد، لم يصدر أي قرار جديد بخصوص نظام التقاعد للمعلمين، حيث أن الجلسة التي تم انعقادها، لم يصدر بها أي قرار يتعلق بالمعلمين المنتسبين للعمل في وزارة التعليم السعودية، كما يمكن التعرف علي طريقة تسوية معاش التقاعد في السعودية و ماهي شروط التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية.

ما هي حالات عدم استحقاق المعاش التقاعدي للمعلمين

إذا لم يكن المعلم قد أمضي مدة الخدمة كاملة، وهي 25 سنة، أو أنه لم يصل إلي سن التقاعد الإلزامي، يحق لهم الحصول علي مكافأة التقاعد، ولكن هناك بعض الحالات التي لم يكن من حقها الحصول علي مكافأة أيضا، ولكن مع التعديل الجديد لنظام التقاعد أصبح لهم الحق في الحصول علي مكافأة بدلا من المعاش.

أن تكون مدة الخدمة أقل من 10 سنوات، ولم يصل المعلم إلي سن التقاعد الإلزامي. ثم أن تكون مدة الخدمة أكثر من 10 سنوات، ولم يصل المعلم المتقاعد إلي سن التقاعد الإلزامي. أن تكون مدة الخدمة أقل من 15سنوات بشرط أن يكون سبب التقاعد: الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سام وبغير سبب تأديبي. ثم أن تكون المعلمة قد قدمت طلب معاش المبكر بسبب الزواج.

شروط تقاعد المعلمين في السعودية

تقوم في مطلع كل عام وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن مواعيد التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات، وتهدف الوزارة من خلال هذا الإعلان إلى تحديد المدة التي سيتم من خلالها استقبال طلبات التقاعد، وتتم عملية التقديم على التقاعد وفق ومجموعة من الشروط والمعايير اللازمة، ويمكن التعرف على شروط تقاعد المعلمين في السعودية عبر ما يلي:

سيتم أحاله كل من المعلمين المنتهي خدمتهم إلى التقاعد بسبب إلغاء الوظيفة . ثم يشترط إحالة المعلم إلى برنامج التقاعد في حال بلوغه السن القانوني وهو 60 عاما. ويجب أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن عام واحد بالخدمة. ثم يتم إحالة المعلم المتوفى أو المعلم الفصول من العمل لأسباب العجز بشكل قطعي. وذلك دون تحديد شروط ومدة للخدمة. ثم سيتم إحالة المعلم العاجز إلى التقاعد بأثناء العمل. سيتم إحالة المعلم للتقاعد الذي قام بإنهاء خدمته لأي سبب من الأسباب. وذلك في حال أن كان يمتلك سجل خدمة مدتها 25 عاما وما فوق. ثم يسمح تقديم طلب الإحالة إلى التقاعد من قبل المعلم وفق طلبه إذا كان يملك خدمة لا تقل عن 20 عاما. وذلك بشرط أن يتوفر لدى المعلم موافقة الجهة التي تمتلك الحق في تعيينه في الوظيفة. ثم يجب أن يكون قد أكمل المعلم 20 عاما في الخدمة التعليمية أو الإدارية بالمملكة.

خطوات التقديم إلى التقاعد المبكر في السعودية

تتم عملية التقدم بطلب التقاعد المبكر من قبل المعلم في حال التوافق مع الشروط الموضحة عبر السيّر على الإجراءات التالية:

الانتقال إلى موقع وزارة التربية والتعليم السعودية. ثم الضغط على أيقونة خدمة التقاعد المبكر للمعلمين، والتي تظهر ضمن قائمة الخدمات. تحديد أيقونة طلب إحالة إلى التقاعد. ثم الضغط على خيار الإضافة. القيام بحساب عدد سنوات الخدمة، وذلك وفق الآلية المعمول بها في النظام. ثم إضافة جميع المستندات والوثائق المطلوبة في النظام. النقر على تبويب الإرسال.

متي يتم إيقاف المعاش التقاعدي للمعلمين

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن يتم إيقاف المعاش للمعلم فيي حالة رجوع المعلم للعمل بعد التقاعد بأي وظيفة أخري بالدولة ، وكذلك في حالة أن المعاش التقاعدي أقل من مما يستحقه المعلم نظراً للمنصب أو الأقدمية أو غيرها.