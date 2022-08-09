الشروط الأساسية لاستيفاء أهلية حساب المواطن

حساب المواطن أوضح عن استيفاء شروط الأهلية في البرنامج للمستفيدين من الدعم المادي الشهري المخصص، حيث أن يجب على المستفيد تعمد معايير الاستحقاق للدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، حيث أن سوف يتم استمرار الدعم المادي على أن يكون الصرف يوم 10 من كل شهر ميلادي، ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن أوضح عن على أن بدءًا الدعم المادي الخاص بشهر أغسطس الجاري 2022م وهذا للمواطنين السعوديين المستفيدين المكتملة طلباتهم جميعاََ من حساب المواطن للدعم المادي التحقق من الأهلية وهذا من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن.

شروط استيفاء أهلية حساب المواطن :

يجب على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً. يجب على المستفيد أن يملك الجنسية السعودية. ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية. يجب على المستفيد أن يكون حاملو بطاقات التنقل. يجب أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية. يجب أن لا يتواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون. يجب توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

موعد صرف الدفعة الجديدة :

أوضح برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات عن موعد صرف الدعم المادي المخصص للمستفيدين من برنامج حساب المواطن، على أن يكون الصرف ابتداءً من يوم 10 من كل شهر ميلادي، بإستثناء أن يوافق يوم 10 عطلة رسمية لجميع الموظفين داخل المملكة العربية السعودية، ولذلك سوف يتم صرف الدعم المادي المخصص للمستفيدين للدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن غدا الموافق يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس الجاري 2022م .

متوسط دعم الأسرة الواحدة للمستفيدين :

أوضح حساب المواطن على أن 77% من المستفيدين الذين تحصلوا على الدعم المادي المخصص للمستفيدين في هذه الدفعة، حيث أن قد بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة للمستفيدين حوالي 1055 ريال سعودي مخصص للمستفيدين، ولذلك تم الإعلان على أن قد بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% وبلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مواطن سعودي مستفيد وتابع شملهم.