نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين ٢٠٢٢ شروط ورابط التسجيل عبر بوابة sbis hrsd في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين عن العمل حيث كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. عن فتح باب التسجيل للعاطلين في الضمان الاجتماعي المطور وذلك من أجل تسهيل حصول المواطنين على الخدمات بشكل إلكتروني. وسوف نتحدث عن أهم الشروط وطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد بعد تمديد التسجيل حتي شهر أكتوبر 2022.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي للعاطلين

إن كنت من الراغبين في التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور للعاطلين، لابد من توفير مجموعة من الشروط اللازمة وهي كما يلي: بالإضافة الي ذلك يمكنك الاطلاع على طريقة تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي المطور 1444.

لابد أن يكون من المقيمين في المملكة العربية السعودية.

كما يجب أن لا يقل سن المتقدم عن 35 عامًا.

كذلك يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية.

مع ضرورة أن يكون لديه كل الأوراق والمستندات اللازمة التي تؤكد بأنه عاطل عن العمل.

و ضرورة إرفاق كل الأوراق اللازمة التي تثبت عدم حصوله على راتب ثابت من أي مكان بالمملكة.

بالإضافة إلى أهمية عدم امتلاكه لأي عقار أو أصول.

أيضًا يجب أن يكون غير مسجل في أي مؤسسة تأمينية.

إلى جانب أن يكون غير قادر على العمل ويقوم بتقديم المستندات التي تثبت صحة ذلك.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين

من الممكن أن تقوم بالتسجيل في الضمان الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:

البدء بالدخول على رابط موقع الحماية والدعم.

ثم تقوم بالدخول على الصفحة الرئيسية وتختار قائمة الخدمات الإلكترونية.

كذلك تقوم بالقر على زر مستخدم جديد.

كما تقوم بكتابة كل المعلومات والبيانات التي يطلبها منك الموقع.

أيضًا يجب أن تتأكد من أن كل المعلومات التي يتم إرفاقها صحيحة بالفعل.

ويجب أن تقوم بكتابة رقم هاتفك والبريد الإلكتروني الخاص بك.

إلى جانب ضرورة كتابة كل المعلومات المطلوبة.

ثم تقوم بالنقر على زر تسجيل.

متى موعد صرف الضمان الاجتماعي

إن كثير من المواطنين يتساءلون عن موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي، والجدير بالذكر أنه بعد أن يقوم المواطن بالتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية. وضحنا عبر موقع ثقفني رابط وشروط أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1444.

يتم عمل دراسة للأهلية وفي حين قبول طلب المتقدم يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي في الموعد المحدد من كل شهر، وقد تستغرق مدة دراسة الأهلية حوالي شهر تقريبًا.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين، وقد ذكرنا لكم طريقة وشروط التسجيل.