وظائف الهيئة الملكية بالجبيل 1444 شروط التقديم للرجال والنساء وخطوات التسجيل الإلكتروني

يتساءل الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السُّعُودية، عن وظائف الهيئة الملكية بالجبيل 1444، وذلك بعدما قامت الهيئة بالإعلان عن وجود وظائف شاغرة متاحة بها، وذلك للرجال والنساء، كما أنه هذه الوظائف متوفرة لمؤهلات مختلفة، حيث أنه تقبل الطلاب الخريجين من الثانوية العامة، وهي إلى ذلك تقبل الأشخاص على الحاصلين على شهادة البكالوريوس، والدبلوم، مما يتيح أمام العديد من الأشخاص للتقديم لهذه الوظائف وفقا لشروط معينة، وسوف نعرض لكم في هذا المقال تفاصيل هذه الوظائف، وشروط التقديم.

الوظائف الشاغرة بالهيئة الملكية بالجبيل

ونتابع معكم أحدث الوظائف بالجبيل ١٤٤٤ التي أعلنتها حديثًا، وسوف نوضح لكم مختلف أنواع هذه الوظائف بمختلف المؤهلات والتخصصات، وجاءت هذه الوظائف كالتالي:

من ضمن الوظائف المطروحة وظيفة سائق للرجال، وذلك للعمل في الشركة العربية السُّعُودية للتجارة.

ومن الوظائف الشاغرة أيضا وظيفة مشرف إداري على الرجال.

وهناك أيضا وظيفة مراقب لعمال النظافة، للتحقق من إتقانهم للعمل.

ومن وظائف الرجال وظيفة مراقب مواد.

وهناك وظيفة فني لحام وهي للرجال.

ووظيفة مساعد للميكانيكي للرجل أيضا.

أما عن النساء فهناك وظيفة أخصائية في المساندة الفنية.

شروط التقديم بوظائف الهيئة الملكية بالجبيل

وبعدما أشارنا لكم في السطور السابقة إلى أهم الوظائف، نتابع معكم الشروط التي لابد من توفرها لكي يستطيع الشخص التقدم لأحدي هذه الوظائف المطروحة، وإليكم هذه الشروط موضحه كالتالي:

أولا لابد على الشخص المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، ويقيم داخل المملكة العربية السُّعُودية، وهذا من الشروط الأساسية للتقديم.

ألا يكون الشخص المتقدم يعمل بأي وظيفة حكومية آخري سوء بالقطاع العام أو الخاص.

أن يكون لدية مؤهل الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس، بما يؤهله للتقدم لأحدي هذه الوظائف بالهيئة الملكية بالجبيل.

أن يكون الشخص قد اجتاز المقابلة الشخصية للوظيفة المتقدم لها ونجح بها.

طريقة التسجيل في الهيئة الملكية

ونشير إليكم إلي كيفية التسجيل للتقديم بالوظائف الشاغرة، وذلك من خلال الموقع الرسمي لها، وإليكم خطوات التقديم موضحة كالتالي: