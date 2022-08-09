نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 هيئة تقويم التعليم etec gov sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444، هو ما يشغل الأشخاص الراغبين في الحصول على رخصة ومواعيد اختبار الرخصة المهنية 2022 تزايد البحث عنها في الساعات الأخيرة، وهو اختار هام فيه جزأين، اختبار تربوي عام، ويعنى به كل المعلمين، أما النوع الثاني فهو تخصصي ويتعلق بمفاهيم تخصص بعينه مع بنيته، كما أنه هناك شروط الرخصة المهنية للمعلمين ويوجد عدد معتبر من التخصصات المعتمدة وهي ثمانية وثلاثون تخصص، بالمقابل هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية وضعت العديد من المعايير والمسارات التي يجب أن يتبعها كل من يريد الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، كما أنه توجد أيضا اختبارات معتمدة للرخصة، في هذا المقال الذي بين أيديكم سنجيبكم عن سؤال كيف اسجل في الرخصة المهنية للمعلمين 2022.

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444

يمكن التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 بشكل إلكتروني فقط، ويكون هذا من خلال الموقع الرسمي لهيئة تقويم التعليم، والتي حددت مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022، وهي وثيقة مهمة ولها أهمية كبرى ومن يحصلون عليها يصبحون مخولين لمزاولة مهنة التدريس في مختلف مدارس المملكة العربية السعودية، ويقوم الشخص بدخول رابط تسجيل الرخصة المهنية etec gov sa واتباع الآتي:

ادخل إلى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب على الإنترنت اختر تسجيل الدخول، ثم عبئ البيانات: اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي أمامه، ثم يسجل الدخول. ستصله رسالة نصية ويقوم بكتابته، ويتم الدخول إلى حساب المعلم، ثم يختار الاختبارات ويضغط على زر التسجيل. سينتقل تلقائيا إلى رابط قياس Qiyas، يتحقق من صحة البيانات ويضغط على تعديل يطالع الشروط، ثم ينقر على متابعة ويعبئ بقية البيانات ويحجز الموعد والمدينة والمقر، ويضيف بيانات الاختبار. ويتعرف على كل التفاصيل كنوع الاختبار والتخصص ورقم المقعد وغيره، ويتجه للموعد في الوقت المحدد.

مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022

إن مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1444 ستكون على النحو التالي: الاختبار التربوي الحادي عشر من نوفمبر 2022. الموافق 17-04-1444 هـ، وكذلك يوم الرابع عشر نوفمبر 2022 الموافق 20-04-1444 هـ. أما بالنسبة للاختبار التخصصي فيكون يوم الحادي والعشرين من يناير 2023، الموافق 28-06-1444، وبالنسبة للعام الجديد يوم 25-01-2023 الموافق 03-07-1444.

شروط الرخصة المهنية للمعلمين 1444

من أبرز الشروط التي تم وضعها من أجل إصدار الرخصة المهنية للمعلمين هي: أن يكون الشخص حاملا لشهادة البكالوريوس. وهذا في التخصص المطلوب، كما يجب أن يدفع الشخص رسوم الرخصة، ويستوفي كل شرط سنوات الخدمة، ويقوم بالتقديم بشكل إلكتروني ليحصل على الرخصة. إلى جانب ذلك يجب أن يكون حاصلا على نسبة محددة في الاختبار بالنظر إلى الموقع الذي يشغله المعلم.

رسوم اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444

بعد أن أجبناكم عن استفسار كيف اسجل في اختبار الرخصة المهنية 2022، لا بد من التعرف على قيمة الرسوم الواجب دفعها. مع العلم بأن قيمة الرسوم المطلوبة تختلف باختلاف نوع الاختبار، فاختبار الترخيص المهني العام يدفع صاحبه مئة ريال سعودي. أما اختبار الترخيص المهني التخصصي نفس المبلغ. وفي حال إعادة أي من الاختبارين، يكون كل شخص ملزم بدفع نفس المبلغ مجددا.

بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444، وقد حاولنا أن نتحدث بشكل مفصل عن حيثيات الموضوع، وذكرنا لكم أيضا مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022. والتي وضعتها هيئة تقويم التعليم في السعودية، مع العلم بأن التقديم لا يتاح إلا لمن استوفوا شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين 2022.