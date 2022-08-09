تمويل سيارة جديدة أو مستعملة بدون كفيل وبدون تحويل راتب

عدد لا بأس به من شركات تمويل الأفراد توفر خدمة الحصول على تمويل شراء سيارة جديدة أو مستعملة، حيث يمكنك الحصول على أي نوع سيارة من أي موديل، ويكون للعميل الحرية الكاملة في اختيار نوع السيارة التي يرغب في الحصول عليها، مهما كان نوع السيارة، سواء جديدة أو سيارة مستعملة، وذلك بما يتناسب مع احتياجاتك، ومتطلباتك في سيارة أحلامك، لذلك وفرت الشركة الوطنية للتمويل خدمة الحصول على السيارة عكس باقي الشركات أو الجهات التمويلية التي تتطلب العديد من الإجراءات، وشروط قد تكون تعجيزية بالنسبة للبعض.

مميزات برنامج مقود للسيارات

تمويل متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

وفق الحد الائتماني للعميل يمكنه الحصول على تمويل سيارة جديدة أو مستعملة.

دفعة أولى ميسرة، مع إمكانية سداد الأقساط بما يتناسب مع دخل العميل الشهري.

هامش ربح يبدأ من 5.5%.

يمكنك الحصول على السيارة بموافقة فورية في خلال 24 ساعة.

خدمات أخرى يتم تقديمها للعملاء بأسعار منافسة.

تمويل سيارة بدون كفيل.

تمويل بدون تحويل راتب.

التمويل متاح للسعوديين وللمقيمين.

يمكن للعميل السفر خارج المملكة العربية السعودية.

الأوراق والمستندات المطلوبة لتمويل السيارات

صورة من الهوية الوطنية للمواطنين، أو هوية مقيم للمقيمين سارية الصلاحية.

صورة من رخصة القيادة.

خطاب تعريف من جهة العمل بالمسمى الوظيفي وتاريخ الالتحاق، وإجمالي الدخل الشهري للعميل.

عرض سعر السيارة المطلوبة على الشركة.

كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر.

شروط الحصول على تمويل السيارة الجديدة أو المستعملة

يجب ألا تقل خدمة الموظف لدى جهة العمل عن 6 أشهر.

الدخل الشهري يجب ألا يقل عن 4500 ريال سعودي.

يجب ألا يقل عمر طالب التمويل عن 21 عاماً.

معدل نسبة سنوي منافس يبدأ من 10.36%.

خطوات التقديم على التمويل

أتاحت الشركة الوطنية للتمويل، إحدى الشركات الرائدة في تمويل الأفراد والمؤسسات والشركات، أنه بمجرد ملئ نموذج الطلب إلكترونياً سيتم التواصل مع العميل، علماً أن التقديم متاح من خلال رابط تمويل السيارات المستعملة والجديدة للأفراد، كذلك يمكن التوجه إلى أي من فروع الشركة الوطنية للتمويل لتقديم كافة الأوراق المطلوبة، على ان يكون العميل مستوفي كافة الشروط التي حددتها الشركة، أو التواصل مع الشركة من خلال موقعها الرسمي، أو الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.