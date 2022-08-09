أقوى عروض إكسترا على الأجهزة الإلكترونية extra

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تقدم شركة إكسترا لجميع عملائها خصم إضافي بقيمة 10% على جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومستلزمات السفر عند إستخدام كود الخصم class 10 بالإضافة إلى إمكانية التقسيط لجميع المنتجات عن طريق تسهيل للتمويل وذلك عند الشراء أون لاين أو من أحد فروع شركة إكسترا؛ سنعرض عليكم أفضل الخصومات على الأجهزة الكهربائية. عروض شركة إكسترا على الأجهزة الكهربائية المنزلية: متوفر برادة ماء حار وبارد مقدمة من كلاس برو بقوة 520 وات بسعر 699 ريال سعودي بدلا من 949 ريال سعودي.

يوجد ماكينة إسبريسو مقدمة من إل كايو فورتي بسعة 1 لتر 19 بار بقوة 1450 وات متوفرة باللون الأحمر بسعر 339 ريال سعودي بدلا من 429 ربال سعودي.

متاح طحنة مقدمة من برنسيس بقوة 200 وات لطحن القهوة والهيل والمكسرات بسعر 119 ريال سعودي بدلا من 169 ريال سعودي.

تخفيض على ماكينة صنع خبز صاج مقدمة من برنسيس بقوة 1800 وات متوفر باللون الأسود بسعر 339 ريال سعودي بدلا من 439 ريال سعودي.

خصم على مكواة ضغط بالبخار مقدمة من كلاس برو بحجم 32 بوصة بقوة 2200 وات 220 فولت متوفرة باللون الأبيض بسعر 899 ريال سعودي بدلا من 1199 ريال سعودي.

متواجد مكنسة كهربائية مقدمة من كاندي لتنظيف السجاد بقوة 900 وات بلون أزرق في اسود بسعر 599 ريال سعودي بدلا من 799 ريال سعودي.

متوفر منقي هواء مقدم من إس كايه ماجيك يغطي حتى 36.9 متر مربع فلتر هيبا بسعر 659 ريال سعودي بدلا من 899 ريال سعودي.

يوجد مكنسة كهربائية مقدمة من برنسيس بقوة 250 وات وبسعة 0.6 لتر بسعر 599 ريال سعودي بدلا من 759 ريال سعودي.

متاح موقد غاز كهربائي مقدم من لاجيرمانيا فوتورا مقاس 60×90 سم بسعر 3499 ريال سعودي بدلا من 3999 ريال سعودي. تخفيضات هائلة على الأجهزة الإلكترونية: يوجد غسالة مقدمة من كاندي تعبئة أمامية بحجم 7 كيلو إنفيرتر متوفرة باللون الأبيض بسعر 1449 ريال سعودي بدلا من 1699 ريال سعودي.

خصم كبير على كلاس برو فريزر ثلاجة عمودي باب واحد بسعة 592 لتر إنفيرتر ستانلس إستيل بسعر 3099 ريال سعودي بدلا من 4499 ريال سعودي.

متوفر مكنسة كهربائية مقدمة من كلاس برو بقوة 2000 وات وبسعة 21 لتر بسعر 369 ريال سعودي بدلا من 499 ريال سعودي.

يوجد مكيف شباك مقدم من كلاس برو 17200 وحدة ريموت كنترول حار وبارد بسعر 1549 ريال سعودي بدلا من 2199 ريال سعودي.

متاح مايكروويف مقدم من برنسيس بسعة 23 لتر متوفر باللون الأبيض بسعر 399 ريال سعودي بدلا من 549 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى عروض إكسترا على الأجهزة الإلكترونية extra - ثقفني

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