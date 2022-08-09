متى نزول حساب المواطن هذا الشهر للدفعة 57 العد التنازلي

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عمر شويل - جدة الكثير من الأفراد يرغبون في معرفة ميعاد نزول حساب المواطن لهذا الشهر، إذ أنه من أهم الأشياء التي يرغب في معرفتها، فهناك فئات متعددة تعتمد على هذا الراتب بشكل أساسي لتلبية متطلباتهم، كما أن حساب المواطن من برامج الدعم الهامة التي تم الإعلان عنها من قبل حكومة المملكة، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنوضح لكم متى نزول حساب المواطن هذا الشهر للدفعة 57 .

متى نزول حساب المواطن هذا الشهر للدفعة 57

إن ميعاد الصرف لحساب المواطن بالمملكة السعودية بشهر محرم 12 من شهر محرم الذي يوافق وقتها 10 أغسطس، وهذا وفقاً للإعلان الخاص بوزارة الموارد بشأن ذلك، فالوزارة حريصة بشكل دائم أن تقدم الدعم لمستحقيه بالميعاد المحدد، إذ أن موعد الصرف عادة يكون في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، أما في حال إن تقدم أو تأخر هنا يرجع لمصادفة ميعاد الصرف عطلة أسبوعية، قد تكون الجمعة فيتم تقديم يوم الصرف للخميس، وقد تكون السبت فيتم تأخير ميعاد الصرف للأحد، فغدًا سيتم الصرف.

كيفية الاستعلام عن دعم حساب المواطن

بإمكانك أن تقوم بالاستعلام عن دعم حساب المواطن، وهذا يتم من خلال الاتباع لبعض الخطوات التي تساعد في هذا الأمر وهي كالآتي:

عليك أن تنتقل لرابط حساب المواطن eservices.ca.gov.sa.

تضغط على خانة الدخول.

تدخل رقم هوية الشخص.

تكتب كلمة السر.

تضيف رمز التحقق.

تضغط على خانة تسجيل الدخول.

تختار دراسة الأهلية.

تطلع على نتائج الاستعلام.

حساب المواطن

إن حساب المواطن من البرامج التي قد أطلقت من وزارة الموارد لتقديم دعماً لكافة الأسر الفقيرة، وجميع الأشخاص الذين لا يمكنهم العمل لكبر السن أو حتى العجز الجزئي والكلي، بالإضافة للكثير من الفئات التي تندرج ضمن هذا البرنامج، ويتم التقديم للدعم بعد أن يكون الشخص مستوفي لكافة الشروط، ويتم الإثبات بأنه يستحق بعد الدراسة والتحقيق.

رابط استعلام حساب المواطن

تستطيع أن تستعلم عن دعم حساب المواطن من خلال الدخول للموقع الرسمي التابع للحساب، وتتبع جميع الإجراءات والتعليمات وتحصل على الخدمات التي تريدها من خلال هذا الرابط، فهو متاح للجميع استخدامه، كما أنك بإمكانك أن تنتقل لحساب التابع للدعم بمناسبة تويتر الذي يتابعه أكثر من نصف مليون شخص، وتحصل على إجابة كافة الأسئلة، كما أنك تستطيع تقديم أي شكوى وتحصل على حل من خلال رعاية العملاء التابعة للبرنامج.