نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 250 ألف ريال بدون تحويل راتب وفترة سداد تصل إلى 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة في حال إن كنت ترغب في الحصول على تمويل شخصي بأسهل الإجراءات ودون تعقيدات بعض الجهات التمويلية المختلفة، فقد وفرت العديد من جهات التمويل في المملكة العربية السعودية، المعتمدة من قبل البنك المركزي السعودية، العديد من الحلول حتى يستفيد العملاء من خدمة الحصول على أسرع تمويل شخصي، فسواء كنت ترغب في السفر لقضاء عطلتك الصيفية، أو إن كنت تخطط للزواج، أو لشراء شقة أو سيارة أحلامك، يمكن الآن التقدم للحصول على تمويل شخصي يصل إلى 250.000 ريال، فقط بمجرد تقديم الأوراق المطلوبة، سوف تحصل على التمويل المناسب لك، مع سرعة في التنفيذ، ومرونة في سداد الأقساط، وذلك بعد أن يكون العميل قد استوفى كافة الشروط والمتطلبات.

على الرغم من توافر العديد من جهات التمويل في السعودية، سواء كانت الجهة بنك أو شركة تمويل، فالبعض من المواطنين والمقيمين في المملكة يفضلون التعامل مع شركات التمويل، خاصةً إن كانت تلك الشركات مرخصة ومعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي، ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها قلة المتطلبات والشروط، والتي سنستعرضها من خلال السطور القليلة القادمة.

كذلك وفرت العديد من الجهات التمويلية الأخرى خدمة الحصول على تمويلك الشخصي بموافقة فورية، ويمكن تقديم الطلب إلكترونياً من خلال رابط تمويل شخصي 20 ألف ريال بدون كفيل للمواطنين، علماً أن التمويل متاح للمواطنين السعوديين، والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ويمكن للمواطنين الحصول على مبلغ تمويلي يصل إلى 10 ألاف ريال بدون كفيل

شروط الحصول على التمويل الشخصي

لموظفي القطاع الحكومي يجب ألا يقل الراتب عن 3000 ريال، ولموظفي القطاع الخاص يجب ألا يقل عن 6000 ريال.

يجب أن يكون طالب التمويل موظف حكومي أو موظف قطاع خاص لدى جهة معتمدة.

مدة الخدمة لموظفي القطاع الحكومي وشبه الحكومي يجب ألا تقل عن شهر واحد، ولموظفي القطاع الخاص 12 شهراً، ولموظفي البنوك وشركات الاتصالات لا تقل مدة الخدمة عن ثلاثة أشهر.

يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على التمويل الشخصي لا يقل عن 18 عاماً.

المستندات والأوراق المطلوبة للتمويل

صورة من الهوية الوطنية.

خطاب تعريف من جهة العمل موضح به تاريخ الالتحاق بالعمل، الراتب، والبدلات.

العنوان الوطني للعميل.

كشف حساب بنكي.

مميزات الحصول على التمويل

أتاحت شركة المرابحة المرنة للعملاء الحاليين والجدد بعض المميزات التي يستفيد بها العميل، حيث يمكن الحصول على مبلغ تمويل شخصي بدايةً من مبلغ 5000 ريال سعودي، وحتى 200000 ريال، علماً أن التمويل متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى أن التمويل بدون تحويل راتب، وفترة سداد التمويل تصل إلى 60 شهر.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب

كما هو معروف فإن شركة مرابحة مرنة واحدة من الجهات التمويلية المرخصة والمعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي، وقبل التقدم للحصول على المنتج يجب قراءة كافة الشروط والمتطلبات بعناية شديدة من خلال رابط تمويل بدون تحويل راتب، علماً أن التقديم متاح فقط عبر زيارة أي من فروع الشركة، ويجب تقديم كافة الأوراق المطلوبة لخدمة عملاء الشركة والإطلاع على كافة التفاصيل المتعلفة بالمنتج التمويلي، وبعد الموافقة سيتم تحويل قيمة المبلغ المراد تمويله في حسابك البنكي