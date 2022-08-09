هل يمكن تقسيط رسوم المرافقين في السعودية؟.. وفقًا لتحديد المديرية العامة للجوازات

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يتساءل الكثير من الأفراد عن التقسيط لرسوم المرافقين الذين يقيمون بالمملكة السعودية، وكيف يتم تسديد تلك الرسوم، حيث أن سداد الرسوم شرطاً لازم للإقامة بالمملكة، ونظراً لزيادة التساؤلات عن هذا الأمر فإن الجهات المعنية قامت بالرد على هذا التساؤل بالتفصيل، ومن خلال مقالنا سنجيب عن سؤال هل يمكن تقسيط رسوم المرافقين في السعودية؟ أم لا.
هل يمكن تقسيط رسوم المرافقين في السعودية ؟
إن مديرية الجوازات العامة قد أوضحت بحسابها الرسمي بأنه سيتم إصدار إقامات ترتبط برخصة العمل، ويتم تجديدها بشكل ربع سنوي أي ثلاثة أشهر وهذا هو الحد الأدنى، كما أنه يسمح باستحصال القيمة الخاصة برخصة العمل، وكذلك رخصة الإقامة مع تقديم المقابل المادي، وهي الرسوم التي تلزم لاستخراج الإقامة وفقاً للمدة المحددة، وبناءً على هذا التصريح من مديرية الجوازات يمكن للأشخاص القيام بالتقسيط الرسوم لتخفيف الأعباء على كافة الأفراد بالسعودية، وبإمكانهم أيضاً إجراء هذا التقسيط بالشكل الإلكتروني، علماً بأن هناك فئات تم إعفائها بشكل كامل من الرسوم.
رسوم المرافقين بالسعودية
إن رسوم المرافقين بالمملكة السعودية لهذا العام حوالي ربع 100 ريال سعودي، كما أن رسوم المرافقة شهدت تغيرات متعددة بالسنوات الماضية، فخلال العام 2017 قد حددت إدارة الجوازات والهجرة رسوم المرافقة 100 ريال، أما عن عام 2018 الرسوم قد دفعت وصلت 200 ريال، 2019 وصلت 300 ريال، حتى عام 2020 أصبحت الرسوم 400 ريال، ولا تزال حتى وقتنا هذا لم تتغير.
تسديد رسوم الـمرافقين
بإمكانك أن تقوم بتسديد رسوم المرافقين بالمملكة السعودية، فلا بد من دفع الرسوم قبل أن يتم التجديد للإقامة، وهذا التسديد يتم عبر اتباع خطوات لازمة لذلك وهي كالآتي:
- أولاً تسجل الدخول لصفحة البنك الذي ستقوم باستخدامه في الدفع.
- تضغط على خانة دفع المتواجدة بالقائمة الرئيسية.
- تختار بعدها خدمات المقيمين.
- تنقر فوق الدفع الحكومي.
- بعد ذلك تختار نوع الخدمة والتي تكون رسوم المرافقين.
- تدخل بقية البيانات من رقم الإقامة، رقم الدفع، ورقم الدار بالإضافة للحساب الذي ستقوم باستخدامه بالدفع.
- بعد ذلك تضغط على خانة سداد رسوم المرافقة.
- تختار خانة الحساب البنكي.
- ستظهر إليك صفحة بها جميع البيانات والرسوم الخاصة بالمرافقين والتي من المفترض دفعها.
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