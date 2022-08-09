تقديم شكوي بمجلس الضمان الصحي إلكترونيًا

تقديم شكوي، حيث يستعلم عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية عن خطوات تسجيل شكوي وإرسالها إلى مجلس الضمان الصحي، حيث تعمل وزارة الصحة عن طريق مجلس الضمان الصحي إلى توفير جميع الخدمات الصحية المتعلقة بالمواطنين والوافدين علي أراضي المملكة، حيث توفر الوزارة الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تخص الاستعلامات اليومية لأي فرد داخل المنظومة الصحية بغرض تسهيل المعاملات وإنهائها في أي وقت يرغب به كل مستفيد، وأحد هذه الخدمات هي خدمة تقديم الشكاوى الخاصة بالمرضي أو العاملين بالهيئة الصحية، حيث يتم تقديم الشكوي بشكل إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية لمجلس الضمان، وسوف نوفر لكم رابط تقديم شكوي بمجلس الضمان الصحي.

تقديم شكوي بمجلس الضمان الصحي

يتوفر لجميع الأفراد تقديم شكوي بمجلس الضمان الصحي لكل ما يتعلق بالمنظومة الصحية، ويتم تقديم الشكوي بهذه الخطوات:

يجب أن يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي: مجلس الضمان الصحي.

الدخول للمنصة باسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

اختيار قسم نظام الشكاوى.

تحديد نوع الشكوي التي يرغب المستفيد بتقديمها موضحاً جميع التفاصيل.

رفع جميع المستندات الدالية علي تقديم طلب الشكوي.

تسجيل جميع البيانات الشخصية وطرق التواصل مع الشخص.

الضغط علي تأكيد تقديم الطلب.

متطلبات تقديم الشكوي

هناك بعض المتطلبات والمستندات التي يجب توافر عند تقديم طلب شكوي لمجلس الضمان الصحي، ومن أبرز هذه المتطلبات ما يلي:

تقديم صورة من بطاقة الأحوال للسعوديين.

تقديم صورة من الإقامة للأفراد الوافدين.

صورة تخص بطاقة التأمين الصحي.

وسيلة اتصال ثابتة.

تقديم صورة من التقارير الطبية.

تقديم صورة من رفض شركة التأمين إن وجد ذلك.

الاستعلام عن تأمين طبي

بإمكان جميع المستفيدين من خدمات مجلس الضمان الصحي الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي عبر منصة الإلكترونية الخاصة بها، ويتم الاستعلام بهذه الخطوات: