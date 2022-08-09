نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ إيداع العوائد السنوية 1444 ورابط الاستعلام عنها عبر وزارة المالية mof.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن ميعاد الصرف للعوائد السنوية من الأمور المالية الهامة المقررة من حكومة السعودية مع ابتداء كل عام، فهو من الإجراءات المضمونة التابعة لرواتب الموظفين وكذلك العلاوات السنوية، وبسبب تلك التساؤلات المتعددة من قبل المواطنين عن تاريخ إيداع العوائد السنوية فإننا من خلال هذا المقال سنجيب لكم عن هذا التساؤل وكافة التفاصيل المتعلقة بذلك بالتفصيل.

تاريخ إيداع العوائد السنوية

إن وزارة المالية حددت موعد لصرف مستحقات العوائد السنوية، فهو من المفترض أن تصرف بشهر محرم اعتماداً على ما تم الحصول عليه من بيانات خلال الانتقال لصفحة الاستعلام التابع للعوائل السنوية، فهي من الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر وزارة المالية لمواطني المملكة السعودية.

كما أن العوائد تصرف عبر بوابة وزارة المالية الإلكترونية، وبإمكان المواطنين أن يقوموا بالاستفسار عن ميعاد النزول لتلك العوائد بمنتهى السهولة وتستطيع الاستفسار عن التاريخ الخاص بصرفها، وقيمتها دون أي تعب، كما أنه قد تم تحديد ميعاداً لصرف العوائد بشهر محرم، وتنتهي بجمادي الثاني، والشخص الذي يتخلف عن الاستلام للعوائد بالفترة المحددة فإنها تسقط عنه، ولا يمكنه أن يطالب بها بعد أن تنتهي الفترة المحددة.

الاستعلام عن العوائد بشكل إلكتروني

لكي تتمكن من الاستعلام عن العوائد بالشكل الإلكتروني فإن هناك خطوات محددة بإمكانك أن تستخدمها في ذلك وهي كالآتي:

أولاً عليك أن تدخل لموقع وزارة المالية الرسمي.

تختار الخدمات الإلكترونية المتواجدة بالقائمة الظاهرة أمامك.

تقم بعد ذلك باختيار خدمات الأفراد المتواجدة بالقائمة الفرعية.

تنقر بعد ذلك على الاستعلام عن العوائد.

تقوم بالضغط على موافقة بكافة الأحكام والشروط المتواجدة أمامك بشروط الخدمة.

ثم تنقر على عبارة الانتقال للخدمة وسيتم نقلك للوحة التي تخص الاستعلام.

تدخل رقم الهوية التابع للشخص الراغب في الاستعلام وتضيف رمز التحقق.

يمكن حجز ميعاد للقيام بصرف العوائد عبر الاتباع.

حجز موعد لصرف العوائد السنوية

بإمكانك أن تقوم بحجز ميعاد وتصرف العوائد السنوية بالمملكة السعودية عبر الاتباع لهذه الخطوات التالية: