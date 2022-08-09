نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث الضمان الاجتماعي الجديد 1444 في السعودية في المقال التالي
تحديث الضمان الاجتماعي الجديد، من المعروف أن برنامج حساب المواطن هو واحد من أهم برامج الدعم التي توفرها الحكومة في المملكة العربية السعودية للمستحقين من المواطنين، كما أن المسؤول الأول عن البرنامج أمام الحكومة هو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإن العديد من المواطنين يسعون للقيام بتحديث بياناتهم الخاصة، وذلك بهدف عدم توقف الدعم الشهري، أيضا يتم التعديل على البيانات الخاصة بالمستفيد بشكل إلكتروني، حيث توفر الوزارة والبرنامج الوقت والجهد المبذولين للذهاب إلى مكتب الضمان الاجتماعي للتعديل على البيانات، كما أنها تهدف إلى القضاء على الزحام المروي.
تحديث الضمان الاجتماعي الجديد:
توفر لك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في برنامج الضمان الاجتماعي إمكانية التعديل على معلومات المستفيد، برقم الهوية، ويمكن تنفيذ تلك الخطوات للحصول على الراتب الشهري، وجاءت تلك الخطوات كالتالي:
- في البداية يشترط على المستفيد تسجيل الدخول عبر موقع برنامج الضمان الاجتماعي الرسمي.
- وبعد هذا يجب كتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك.
- ثم بعد ذلك انقر على زر “الدخول”.
- كما يمكنك القيام بالتعديل على البيانات عبر منصة النفاذ الوطني في المملكة.
- أيضا عليك تسجيل كافة البيانات الخاصة بك، مع مراعاة التأكد من كتابتها بشكل سليم.
- ثم يجب عليك تسجيل رقم هاتف للتواصل مع الفرد عن طريقة، وأيضا بريد إلكتروني خاص بالمستفيد للتواصل.
- ويجب كتابة رقم حساب بنكي خاص بالمستفيد، وكذلك رقم الايبان الخاص بالمتقدم.
- كذلك يشترط عليك تسجيل اسم البنك الذي يتبع له الفرد والحالة.
- ثم حدد خيار “التالي”.
- بالإضافة إلى القيام بتسجيل قيمة الدخل، وهذا في حالة إذا كان يوجد دخل خاص بهذا المستفيد بمفردة.
- وبعد هذا قم بالنقر على أيقونة “التالي”.
- شرط أساسي أن تقوم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام.
- كما يشترط عليك القيام بتسجيل كلمة السر التي استلمتها عبر الرسالة النصية على جوالك.
- أيضا يجب الإجابة على العملية الحسابية الموجودة.
- وبعد ذلك انقر على زر “التأكيد”.
- في النهاية تكون قد أتمتت التحديث على البيانات الخاصة بك في برنامج الضمان الاجتماعي في السعودية.
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