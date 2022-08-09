تحديث الضمان الاجتماعي الجديد 1444 في السعودية

تحديث الضمان الاجتماعي الجديد، من المعروف أن برنامج حساب المواطن هو واحد من أهم برامج الدعم التي توفرها الحكومة في المملكة العربية السعودية للمستحقين من المواطنين، كما أن المسؤول الأول عن البرنامج أمام الحكومة هو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإن العديد من المواطنين يسعون للقيام بتحديث بياناتهم الخاصة، وذلك بهدف عدم توقف الدعم الشهري، أيضا يتم التعديل على البيانات الخاصة بالمستفيد بشكل إلكتروني، حيث توفر الوزارة والبرنامج الوقت والجهد المبذولين للذهاب إلى مكتب الضمان الاجتماعي للتعديل على البيانات، كما أنها تهدف إلى القضاء على الزحام المروي.

تحديث الضمان الاجتماعي الجديد:

توفر لك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في برنامج الضمان الاجتماعي إمكانية التعديل على معلومات المستفيد، برقم الهوية، ويمكن تنفيذ تلك الخطوات للحصول على الراتب الشهري، وجاءت تلك الخطوات كالتالي: