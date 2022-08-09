نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول أسعار البنزين الجديد في السعودية || إعلان أرامكو لأسعار شهر أغسطس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعات قليلة تفصلنا عن طرح جدول أسعار البنزين الجديد في السعودية، حيث تقوم أرامكو السعودية بتحديث أسعارها في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويكثر التساؤل حول أسعار البترول في المملكة السعودية كل شهر في مثل هذا الوقت، من قبل الآلاف من المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة، حيث يطرأ بعض التغييرات الطفيف على أسعار البترول في كل شهر، وتحرص شركة أرامكو على اعلان اسعارها الجديدة بصورة دورية، وفيما يلي نستعرض معكم سعر البنزين لشهر اغسطس حسب إصدارات شركة أرمكوا للبنزين.

جدول أسعار البنزين الجديد في السعودية

يتفاوت جدول أسعار البنزين الجديد في السعودية في كل شهر عن الشهر الذي يسبقه، ولكن بشكل طفيف، وتنشر شركة أرامكو سعر البنزين في اليوم العاشر من كل شهرميلادي ويتم تطبيق هذه الأسعار في اليوم الحادي عشر، ومن الجدير بالذكر أن شركة ارامكو هي المسؤول الرئيسي عن طرح هذه الأسعار وتكون الأسعار المعلنة صالحة لشهر واحد فقط حيث يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة في الشهر التالي.

تعرف على جدول أسعار البنزين الجديد في السعودية يوليو 2022

فيما يلي نوضح لكم جدول أسعار البنزين الجديد في السعودية، الذي تم تطبيقه خلال شهر يوليو والمعمول به حتى هذه اللحظة من البنزين و جاءت الأسعار كالتالي:

سعر لتر البنزين 91: 2.18 ريال.

سعر لتر بنزين 95: 2.33 ريال.

سعر الديزل: 0.63 ريال.

سعر الكيروسين: 0.81 ريال.

سعر غاز البترول المسال: 0.9 ريال.

جدول أسعار البنزين الجديد في السعودية المتوقع تطبيقه في شهر أغسطس 2022

بداية من صباح الغد 10 اغسطس ستقوم شركة أرامكو بالإعلان عن جدول أسعار البنزين الجديد في السعودية، والتي من المفترض تطبيقها في يوم 11 اغسطس، وجاءت الأسعار المتوقعة على النحو التالي:

سعر بنزين 91 بـ 2.18 ريال.

سعر اللتر من بنزين 95 بـ 2.33 ريال.

سعر الديزل بـ 0.63 ريال.

سعر الكيروسين بـ 0.81 ريال.

سعر غاز البترول المسال بـ 0.9 ريال.

ومن الملاحظ أنه لا يوجد فروق في أسعار البنزين في شهر يوليو وشهر اغسطس 2022، حيث تحرص الشركة على مراعاة عدم تضرر المستهلك.