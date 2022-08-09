نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول في جامعة تبوك 1444 للعام الجديد وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت جامعة تبوك عن رابط نتائج القبول للجامعة في العام الجامعي الجديد، ونشر ذلك على صفحتها الرسمية على موقع التواصل تويتر، وتم الإعلان أيضا عن نتائج ترشيح الطلاب لبرنامجي البكالوريوس والدبلوم المتوسط خلال الموقع الإلكتروني، ووجهت جميع الطلاب بضرورة الإسراع في تأكيد القبول الخاص بهم في الفترة من اليوم الثلاثاء 9 من شهر أغسطس إلى الاثنين الموافق يوم 15 أغسطس، وفيما يلي سنقدم لكم تفاصيل الاستعلام عن نتائج جامعة تبوك.

بوابة القبول الإلكتروني الموحد

تقوم جامعة تبوك بالتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور بصورة مباشرة من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتقدم جامعة تبوك العديد من الخدمات لجميع الطلاب بصورة إلكتروية لكي تسهل عليهم الوصول إلى احتياجاتهم بشكل سريع للتسهيل على الطلاب، وأعلنت الجامعة عن إتاحة نتائج الطلاب إلكترونيا على موقعها الرسمي، في ضوء رؤية المملكة السعودية 2030 بتطوير التحول الرقمي بدلا من المعاملات الورقية.

نتائج القبول بجامعة تبوك

قامت جامعة تبوك بالمملكة العربية السعودية بالإعلان خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل تويتر عن إتاحة نتائج الترشيح الخاصة بالطلاب المتقدمين للدراسة ببرناج البكالوريوس والدبلوم المتوسط، وأعلنت الجامعة أن الاستعلام عن النتيجة يكون عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي، وأكدت على أهمية تأكيد القبول بداية من اليوم الثلاثاء 9-8-2022، وحتى يوم الاثنين الموافق يوم 15-8-2022.

شروط التقديم في جامعة تبوك 1444

قامت جامعة تبوك بوضع مجموعة من الشروط للمتقدمين لكي يمكنهم الالتحاق بجامعة تبوك، وسنقدم لكم الآن أهم تلك الشرط كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومقيم بشكل دائم بالمملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ويجب أن يجتاز المتقدم اختبار القدرات العامة والتحصيلي والمقابلات الشخصية.

يجب ألا يكون قد مر على تخرجه من الثانوية العامة أكثر من 5 أعوام.

في حالة إذا كان المتقدم يعمل بالقطاع الحكومي لابد من اخذ موافقة جهة العمل.

ومن الجدير بالذكر أن جامعة تبوك بالمملكة العربية السعودية أعلنت خلال صفحتها الرسمية عن نتائج الترشيحات للطلبة، وقامت بوضع رابط نتائج القبول بالجامعة.