نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول حساب المواطن الدفعة الجديده لشهر مُحرم 1444 للمواطنين المستحقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الكثير من المواطنين المستفيدين موعد نزول حساب المواطن الدفعة الجديدة في المملكة العربية السعودية للدفعة رقم ـ57 وهي دفعة محرم 1444 // أغسطس 2022، والتي من المفترض أن يتم صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن تم تطبيق مجموعة من التعديلات الجديدة الخاصة بإعادة فتح التسجيل في البرنامج، وإليكم التفاصيل.

موعد نزول حساب المواطن الدفعة الجديدة

أصبح موعد نزول حساب المواطن الدفعة الجديدة الخاصة بشهر محرم 1444 هو أهم ما يشغل قطاع كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية الآن، وخاصة من المستفيدين من المنحة التي يقدمها البرنامج للمستحقين من الأفرادوالأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في المملكة، حيث يعد برنامج حساب المواطن هو أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها المملكة لحماية الأسر السعودية من التأثير المباشر وغير المباشر المتوقع حدوثه جراء الإصلاحات الاقتصادية المختلفة التي تقوم بها المملكة الآن، وذلك من خلال توفير دعم نقدي يحول مباشرة للمستحقين بشكل شهري.

موعد نزول حساب المواطن الدفعة الجديدة رقم 57

من المتوقع أن يكون موعد نزول حساب المواطن الدفعة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، في الفترة ما بين 6 أغسطس 2022 وحتى 10 أغسطس 2022، وفقا لما هو معتاد بشأن إيداع دفعة دعم حساب المواطن شهريا للمستفيدين، حيث يبلغ عدد المستفيدين من البرنامج و المستوفين لكافة معايير الاستحقاق وفقا أكثر من 10.2 ملايين مستفيد وتابع، وقد بلغ إجمالي التعويضات التي تم دفعها بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 25 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما تم دفعـه للمستفيدين منذ انطلاقته ما يزيد عن 123 مليار ريال منها حوالي مليار وسبعين مليون ريال تم دفعهم كتعويضات عن دفعـات سابقة.

ومن الجدير بالذكر أنه في دفعة يوليو 2022 الماضي تمت زيادة نسبة الدعم للمستفيدين حتى وصلت إلى 73% وذلك مقارنة بالدفعات السابقة، ليبلغ بذلك إجمالي الدعم الخاص بدفعة شهر يوليو2022 بعد الدعم الإضافي ما يزيد عن 3.1 مليار ريال، مع العلم انه هناك تعليمات جديدة تفيد بفتح باب التسجيل للمستحقين من جديد.