نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الهيئة الملكية بالجبيل وينبع 1444 وطريقة التسجيل إلكترونياً خلال careers.rcjy.gov.sa في المقال التالي
وظائف الهيئة الملكية بالجبيل وينبع 1444، يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل وظائف الهيئة الملكية بالجبيل وينبع 1444 وطريقة التسجيل، وخاصة بعد اعلان الهيئة عن توفير مجموعة من الوظائف الشاغرة بها، وفي التقرير التالي نرصد لكم أهم التفاصيل حول الوظائف المُتاحة بالهيئة الملكية.
وظائف الهيئة الملكية بالجبيل وينبع 1444 وطريقة التسجيل
منذ ساعات قليلة تم الإعلان عن وظائف الهيئة الملكية بالجبيل وينبع في محرم 1444 وطريقة التسجيل، حيث اعلنت الهيئة في بيان رسمي لها عن وجود حوالي 49 وظيفة شاغرة، تتراوح بين وظائف ( إدارية، تقنية، ، فنية.. إلخ) وذلك لحاملي الشهادات العُليا والمتوسطة وكذلك الفنية، كما أعلنت الهيئة أن المرتبات في الوظائف المتاحة تتراوح من 7: 10 آلاف ريال سعودي حسب كل وظيفة، علما بأنه بعض الوظائف لا تتطلب أي خبرة، ومن أهم من الوظائف المتاحة ما يلي:
- وظيفة سائق.
- ميكانيكي ديزل وبنزين.
- كهربائي سيارات.
- مشرف ورشة.
- مساعد ميكانيكي.
- مراقب عمال ميكانيكا.
- مشرف إداري.
- مشغل اتصال موحد.
- أمين مستودع.
- مراقب عمال نظافة.
- فني لحام.
- مشغل معدات.
- فني تشحيم.
- مشغل معدات.
- مطور تطبيقات الجوال.
- أخصائية المساندة الفنية (للنساء).
طريقة التسجيل في وظائف الهيئة الملكية بالجبيل وينبع 1444
تم الاعن من قِبل الجهات المسؤلة عن طريقة التسجيل في وظائف الهيئة الملكية بالجبيل وينبع 1444 بشكل الكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، وتتمثل خطوات التسجيل في التالي:
- بعد فتح الموقع الرسمي للهيئة الملكية للجبيل وينبع يجب الضغط على ايقونة “دخول”.
- ومن ثم الضغط على “أنشئ حسابك”.
- بعد ذلك يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة باللغة الإنجليزية مع رفع ملف السيرة الذاتية
- الموافقة على كافة شروط الاستخدام بعد قراءتها جيداً.
- الضغط على أيقونة “أنشئ حسابك”.
- يتم اختيار الشركة المطلوب العمل فيها، ثم الضغط على متابعة.
- البدء في إدخال بيانات الوظيفة المطلوب العمل فيها.
- يجب الضغط على تبويب “خطابات المقدمة”.
- ومنها يتم اختيار “إضافة خطاب المقدمة”.
- بعد ذلك يتم اتباع كافة التعليمات لكتابة الإيميل في الخانات المتاحة.
- الضغط على “حفظ”.
- ثم النقر على “البحث عن وظيفة”.
- الاطلاع على تفاصيل الوظيفة، والنقر على “تقدم الآن”.
- واخيرا يجب تعبئة كافة البيانات المطلوبة، ثم الضغط على “تقدم الآن”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وظائف الهيئة الملكية بالجبيل وينبع 1444 وطريقة التسجيل إلكترونياً خلال careers.rcjy.gov.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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