وظائف الهيئة الملكية بالجبيل وينبع 1444 وطريقة التسجيل إلكترونياً خلال careers.rcjy.gov.sa

وظائف الهيئة الملكية بالجبيل وينبع 1444، يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل وظائف الهيئة الملكية بالجبيل وينبع 1444 وطريقة التسجيل، وخاصة بعد اعلان الهيئة عن توفير مجموعة من الوظائف الشاغرة بها، وفي التقرير التالي نرصد لكم أهم التفاصيل حول الوظائف المُتاحة بالهيئة الملكية.

وظائف الهيئة الملكية بالجبيل وينبع 1444 وطريقة التسجيل

منذ ساعات قليلة تم الإعلان عن وظائف الهيئة الملكية بالجبيل وينبع في محرم 1444 وطريقة التسجيل، حيث اعلنت الهيئة في بيان رسمي لها عن وجود حوالي 49 وظيفة شاغرة، تتراوح بين وظائف ( إدارية، تقنية، ، فنية.. إلخ) وذلك لحاملي الشهادات العُليا والمتوسطة وكذلك الفنية، كما أعلنت الهيئة أن المرتبات في الوظائف المتاحة تتراوح من 7: 10 آلاف ريال سعودي حسب كل وظيفة، علما بأنه بعض الوظائف لا تتطلب أي خبرة، ومن أهم من الوظائف المتاحة ما يلي:

وظيفة سائق. ميكانيكي ديزل وبنزين. كهربائي سيارات. مشرف ورشة. مساعد ميكانيكي. مراقب عمال ميكانيكا. مشرف إداري. مشغل اتصال موحد. أمين مستودع. مراقب عمال نظافة. فني لحام. مشغل معدات. فني تشحيم. مشغل معدات. مطور تطبيقات الجوال. أخصائية المساندة الفنية (للنساء).

طريقة التسجيل في وظائف الهيئة الملكية بالجبيل وينبع 1444

تم الاعن من قِبل الجهات المسؤلة عن طريقة التسجيل في وظائف الهيئة الملكية بالجبيل وينبع 1444 بشكل الكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، وتتمثل خطوات التسجيل في التالي: