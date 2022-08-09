كيف اقدم اعتراض في الضمان الاجتماعي المطور 1444 مدة دراسة الاعتراض وأسباب إيقاف الدعم

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عمر شويل - جدة كيف اقدم اعتراض في الضمان الاجتماعي المطور 1444، يبدأ عدد كبير جدًا من المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بالبحث عن خطوات تقديم اعتراض على أهلية الضمان، منذ أن تم صرف دعم الضمان اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وهناك بعض المستفيدين بإيقاف العدم عنهم، ولذلك وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن السماح للمواطنين بتقديم طلب اعتراض على الضمان الاجتماعي المطور لمعرفة أسباب إيقاف الدعم، وسيتم مراجعة الطلب التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها والتحقق من المستندات والأوراق التي تم رفعها وفي حالة قبول الطلب يتم صرف الدعم الموقوف لمدة 3 أشهر كحد أقصى.
تقديم اعتراض في الضمان الاجتماعي المطور 1444
يمكن لجميع المواطنين السعوديين المتقدمين في الضمان الاجتماعي المطور وتم إيقاف الدعم عنهم تقديم طلب اعتراض بالخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- قم بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- إدخال رمز التحقق الظاهر أمامك.
- ثم الضغط على تسجيل.
- بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- سيظهر أمامك رمز العين في أسفل يمين الشاشة.
- على الفور سيظهر أمامك أسباب أهلية الضمان الاجتماعي الخاصة بالمتقدم.
- بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة إرفاق.
- قم برفع المستندات التي تثبت أهلية المتقدم.
- ثم قم بالضغط على أيقونة تقديم الطلب.
ما هي مدة دراسة طلب الاعتراض على الضمان الاجتماعي؟
عند تقديم طلب الاعتراض لابد من رفع المستندات التي تثبت وتحقق صحة البيانات التي تم إدخالها لكي يتم النظر في الطلب، يقوم برنامج الضمان الاجتماعي المطور بمراجعة الطلب ويستغرق مدة دراسة الاعتراض من شهر حتى 3 أشهر كحد أقصى، وفي حالة قبول الطلب يتم صرف الدعم الموقوف لمدة 3 أشهر كحد أقصى، وفي حالة رفض الطلب يتم توضيح أسباب الرفض.
أسباب إيقاف الضمان الاجتماعي المطور
هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور، الأسباب هي:
- عدم توافر إحدى من شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور التي حددتها الوزارة.
- إدخال بيانات التسجيل بشكل غير صحيح.
- التأكد من أن الفرد لا يستحق الحصول على الدعم.
- إقامة المتقدم خارج المملكة العربية السعودية بحد أقصى 3 أشهر.
- عدم تحديث البيانات بشكل دائم أو في الموعد التي يعلن عنها برنامج.
- إذا كان مسجل في مراكز الإيواء، أو مسجون.
- في حالة وفاة المتقدم لقدر الله.
- إذا تم ارسال طلب بإيقاف الضمان.
- عدم الحرص على تحسين الوضع المادي وعدم القبول بالالتحاق بالوظائف.
- إذا كان الدخل الشهري أكثر من الحد وهو 550 ريال سعودي للفرد، 1100 ريال سعودي للأسرة.
- عدم الالتزام بحضور الدورات التدريبية التي يقدمها برنامج الضمان الاجتماعي المطور.
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