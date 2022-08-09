نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام مكتب العمل الجديد للأجانب في السعودية وآلية الاستعلام عن رخصة العمل 2022 في المقال التالي
قد تم حدوث تعديل في قانون العمل للوافدين الغير سعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية بغرض العمل، وقد حددت الحكومة من خلال هذا القانون العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، كما أن هذا القانون قد أوضح الواجبات المفروضة على العامل وايضًا جميع الحقوق الخاصة به، والان سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على تفاصيل مكتب العمل الجديد الوافدين إلى المملكة.
هناك بعض القوانين والواجبات التي حددتها وزارة العمل لكل الوافدين إلى الأراضي السعودية بغرض العمل، وذلك منذ لحظة دخولهم البلد وحتى مغادرتهم البلاد، وذلك لضمان التمتع بحقوقهم بشكل كامل، وحقوق أصحاب الأعمال ايضًا، وحتى تستقر بيئة العمل في المملكة بشكل أفضل، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم حقوق الوافدين إلى السعودية وفق ماصدر في قانون العمل الجديد.
نظام مكتب العمل الجديد للأجانب في السعودية
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بتحديث نظام العمل الخاصة بالوافدين على أراضي المملكة العربية السعودية، ويكون النظام الجديد كالاتي:
- دخول الوافدين بطرق شرعية ومصرح بها وموضحة في البيانات المقدمة من قبل صاحب العمل.
- ان يكون الوافد من اصحاب الخبرات والكفاءة في المجال الذي سيعمل به.
- تحديد عدد ساعات العمل الخاصة بالوافد وان تكون واضحة في العقد المبرم بين الطرفين.
- من حق الوافد الحصول على إجازة سنوية بمعدل واحد وعشرين يوم وقد تصل حتى ثلاثين يوم اذا اثبت عمله لمدة خمس سنوات متواصلة.
- يتحمل صاحب العمل كافة الرسوم الخاصة بالوافد من تأشيرة ورخصة عمل وتأمين طبي وغيرها من الحقوق الخاصة بالوافد.
- على الوافد ان يتاكد من ان صاحب العمل قد بدأ في إجراءات استخراج رخصة العمل والإقامة في مدة أقصاها تسعون يوم من وصول الوافد.
آلية الاستعلام عن رخصة العمل
يمكن لصاحب العمل السعودي من القيام بتقديم رخصة عمل للوافد القادم من أجل شغل احدى الوظائف الشاغرة لديه من خلال عدة خطوات هي:
- الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي.
- اختيار الخدمات الإلكترونية.
- اختيار نظام العمل للوافدين
- الضغط على اصدار رخصة عمل.
- إنشاء حساب جديد.
- كتابة كافة البيانات المطلوبة
- إدخال رقم الجوال .
- وضع كود التأكيد الذي وصل في رسالة نصية.
- النقر على بحث.
- إظهار تحديث الطلب الخاص بالوافد ان كان مازال قيد العمل أم تم إصداره.
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