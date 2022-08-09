معرفة الرصيد سوا stc وطريقة الاستعلام عبر التطبيق وأرقام خدمة العملاء

تعد شركة سوا من أكبر شركات الهاتف المحمول داخل المملكة السعودية؛ إذ تقدم الكثير من الخدمات لعملائها وخاصةً خدمة الإنترنت فنجد أن هذه الشركة الكبرى تمتاز بعروضها المستمرة التي لا تنقطع على مدار العام والعديد من الأشخاص الذين يمتلكون عقدًا مع الشركة يحتاجون إلى كيفية معرفة الرصيد سوا، وهذا ما نقدمه لكم من خلال سجور مقالنا.

معرفة رصيد سوا

الكثير من المشتركين في شركة سوا يحتاجون إلى طريقة للتعرف على الرصيد على شبكة الهاتف المحمول سوا، ويمكنك ذلك من خلال الأكواد وذلك كما يلي:

عليك القيام بإجراء بسيط وهو كتابة *166# على لوحة المفاتيح.

اضغط على زر الاتصال.

اختر الخط الذي تود الاستعلام عن الرصيد به.

اضغط اتصال، وانتظر قليلًا لتصلك رسالة نصية بها كل تفاصيل رصيدك.

تطبيق mystc للاستعلام عن الرصيد

يمكنك تحميل تطبيق يساعدك في الكثير من الخدمات الخاصة بشركة سوا والتي منها الاستعلام عن الرصيد، هذا البرنامج يمكن استخدامه لكل الأشخاص حاملي التليفون بنظام الأندرويد والايفون أيضًا، وذلك كما يلي:

من متجر الألعاب اضغط على الرابط mystc.

قم بتنزيل التطبيق على هاتفك وبعدها عليك فتحه.

بالطبع عليك تسجيل الدخول برقم هاتفك واسمك وكلمة مرور خاصة.

اختار خدمات سوا.

واختر من بينهم التعرف على الرصيد، واضغط عليها لتتعرف على كل التفاصيل الخاصة بخطك.

أرقام خدمة عملاء سوا

باستطاعتك أن تتحدث مع أحد مندوبي خدمة العملاء الخاصة بالشركة في خلال الأربع وعشرين ساعة وذلك لخدمة العملاء، ويمكنك التواصل من خلال الرقم 1100.

تستطيع شركة سوا التحكم في خطك وفي إلغاء الاشتراك في الباقات المختلفة والخدمات المقدمة من

شركة سوا وذلك بعد التواصل مع الشركة عبر الرابط التالي من هنا.

يمكنك التواصل مع الشركة في سرية تامة دون أن يضطلع أحد على بياناتك.

في نهاية مقال معرفة الرصيد سوا فقد عرضنا لكم كود التعرف على الرصيد، وأيضًا عرضنا عليكم طريقة تحميل برنامج mystc للخدمات الخاصة بهاتفك، كما قدمنا لكم أرقام خدمة عملاء سوا للاستفادة بكل الخدمات المقدمة منها بكل سرية.