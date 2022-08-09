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عمر شويل - جدة قدم البريد السعودي خدمة للمواطنين تمكنهم من معرفة تفاصيل عناوينهم الذين يحتاجونها لأمور متعددة مثل التسوق عبر الإنترنت وغيره، فتساءل الجميع كيف اعرف العنوان الوطني لتحديد عنوان المواطن أو المقيم المسجل في خدمة العنوان الوطني بشكل دقيق جدًا وبدون وقوع أخطاء، فسهل البريد السعودي إمكانية استخراجها إلكترونيًا، وسوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم الطريقة الصحيحة بإستخدام رقم الهوية.

كيف اعرف العنوان الوطني

وضح البريد السعودي العنوان الوطني بشكل كبير حيث قام بوضع كافة تفاصيل العنوان الخاص بالمواطن من المدينة والحي والشارع والبناية محل السكن، كما زود كل عنوان برمز بريدي ورقم اضافي لزيادة الدقة، ويمكن استخراجه بالطريقة التالية:

قم بالدخول المباشر إلى الموقع الخاص بالعنوان الوطني عبر الإنترنت سبل.

إنتقل إلى إدارة عنوان مسجل.

إنتقل إلى إدارة عنوان مسجل. أدخل رقم الهوية خاصتك كما هو مسجل ببطاقة تعريف الشخصية، ثم أدخل رقم الهاتف أو الجوال صحيحًا.

إضغط على التحقق من الهوية.

أكتب رمز التحقق الذي أرسل لك في رسالة نصية على رقم الجوال الذي أدخلته.

سوف تظهر لك كافة المعلومات حول عنوانك الوطني بالتفصيل، يمكنك طباعته أو تصويره والإحتفاظ به.

تعديل بيانات العنوان الوطني

مكنت المنصة المواطن من تعديل بيانات العنوان الخاص به عند حدوث أي تغييرات طرأت عليه، أو تغييره بالكامل بالطريقة التالية:

الولوج إلى الموقع الخاص بالعنوان الوطني.

تسجيل رقم الجوال، ورقم الهوية الوطنية.

إذهب على تحقق الهوية، ثم دون رمز التحقق الموجود في الرسائل النصية.

سيظهر لك تفاصيل عنوانك، قم بالضغط على تحديث العنوان من نفس الصفحة.

سجل البيانات الخاصة بالعنوان الجديد، أو قم بتعديل ما تغير في العنوان الحالي.

يمكنك إستخدام خدمة GPS لتحديد المعلومات الصحيحة التي تدخلها.

تأكد من صحة المعلومات التي سجلتها، و إضغط على إنهاء ثم إرسال.

بهذا تكون قد أتممت تعديل بيانات عنوانك الوطني بطريقة صحيحة.

من خلال مقال اليوم أجبنا عن السؤال الذي يطرحه المواطنين كيف اعرف العنوان الوطني فمن خلال تطبيق الخطوات التالية بإستخدام رقم الهوية الشخصية يمكنك معرفة العنوان الوطني الخاص بك، كما يمكنك تعديل عنوانك إذا إحتجت لذلك بتطبيق الخطوات السابقة كما ذكرناها لك.