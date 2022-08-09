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عمر شويل - جدة متى يصادف يوم القاسم في محرم 1444 – 2022؟ يعتبر هذا اليوم من الأيام الحزينة لأتباع الشيعة وهو يوم قتل قاسم بن حسن بن علي بن أبي طالب نجل حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن القاسم بن الحسن بن علي ونسبه، وكذلك قصة مقتله، وسوف نستعرض تاريخ مقتله بالإضافة إلى الحديث عن رد فعل القاسم بن الحسن على زيارة الشهيد يوم القصيم في شهر محرم 1444.

متى يصادف يوم القاسم في محرم 1444 – 2022؟

يصادف يوم القاسم الثامن من شهر محرم من كل عام هجري، مما يعني أنه يوم السبت 6 أغسطس 2022 م في المملكة العربية السعودية، لذلك ستكون عاشوراء اليوم العاشر من محرم الذي يوافق 8 أغسطس.

من هو القاسم بن الحسن بن علي

وهو حفيد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الهاشمي من قريش ولد بالمدينة المنورة عام 667 م، وكان من بين القتلى في معركة كربلاء الشهيرة عام 61 هـ. كان يوم وفاته صبيًا صغيرًا. بن علي من الأيام الحزينة للشيعة وهم يسمعون يوم القصيم، يوم حزين مثل يوم كربلاء، فيما يلي سنناقش موعد حلول يوم القاسم عام 1444.

ورد القاسم بن الحسن في زيارة الشهداء

يقرأ أتباع الطائفة الشيعية في زيارة الشهداء في يوم كربلاء وردًا خاصة بالقاسم بن الحسن، وفيما يأتي نذكر نص هذ الوِرد كاملًا:

السَّلَامُ عَلَى الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي الْمَضْرُوبِ هَامَتُهُ الْمَسْلُوبِ لَأْمَتُهُ حِينَ نَادَى الْحُسَينَ عَمَّهُ فَجَلَّي عَلَيهِ عَمُّهُ كالصَّقْرِ وَ هُوَ يفْحَصُ بِرِجْلِهِ التُّرَابَ وَ الْحُسَينُ يقُولُ بُعْداً لِقَوْمٍ قَتَلُوك وَ مَنْ خَصْمُهُمْ يوْمَ الْقِيامَةِ جَدُّك وَ أَبُوك ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَ اللَّهِ عَلَى عَمِّك أَنْ تَدْعُوَهُ فَلَا يجِيبَك أَوْ يجِيبَك وَ أَنْتَ قَتِيلٌ جَدِيلٌ فَلَا ينْفَعَك هَذَا وَ اللَّهِ يوْمٌ كثُرَ وَاتِرُهُ وَ قَلَّ نَاصِرُهُ جَعَلَنِي اللَّهُ مَعَكمَا يوْمَ جَمَعَكمَا وَ بَوَّأَنِي مُبَوَّأَكمَا وَ لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَك عَمْرَو بْنَ سَعْدِ بْنِ نُفَيلٍ الْأَزْدِي.

مقتل القاسم بن الحسن

الشاب القاسم بن الحسن استشهد في معركة كربلاء عام 61 هـ، فخرج وهو يرتدي نعليلا بالسيف وقطع نعله الأيسر، فقام وربط نعليه، فقال عمر بن سعد بن نفير الأزدي:“والله لأشدن عليه”، فضربه بالسيف، من عمر بن سعد بن نفير الأزدي، فقال: وقطعوا يده، ثم ذهب إلى ابن أخيه القاسم فوجده ميتا.