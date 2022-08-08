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عمر شويل - جدة موعد نزول التأهيل الشامل في السعودية لشهر أغسطس 2022 الاستعلام عن دفعة الشهر الجاري، يرغب كثير من السعوديين في معرفة موعد التأهيل الشامل هذا الشهر، ليس فقط تطبق المملكة العربية السعودية مؤهلات شاملة لدعم الفقراء والمعاقين، ولكن أيضا كافة المتقدمين من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تقديم المساعدة للمحتاجين، ولكن يجب استكمال الشروط من أجل الاستفادة من هذه المساعدة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على موعد نزول التأهيل الشامل في السعودية لشهر أغسطس 2022 الاستعلام عن دفعة الشهر الجاري.

يوم التأهيل الشامل للمستحقين

إعادة التأهيل الشامل هو أحد البرامج المساندة التي تنفذها المملكة العربية السعودية لمساعدة المواطنين ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة والإعاقات، ومن يعانون من أمراض غير قادرين على العمل.

يمكن تجميع هذا البرنامج في عدة صيغ، حيث يشمل برامج الضامن الاجتماعي وبدلات السكن، وهو تاريخ الدفع الشهري، لأنه يوم عطلة، في هذه الحالة ستحتاج إلى معرفة سجل الدعم الخاص بك حيث سيتم استرداده في غضون يوم أو يومين.

طريقة الاستعلام عن التأهيل الشامل للمستحقين

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هناك عدة خطوات يجب اتخاذها للتعرف على المؤهلات الشاملة:

اولًا الدخول على رابط “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية“. سيُطلب منك إدخال رقم المستفيد ونوع الإعاقة ورقم التعريف أو رقم الهوية. الرجاء إدخال رمز التحقق. سيتم عرضه على الشاشة أمامك، لذا أدخله بشكل صحيح. أخيرًا، ستتلقى رسالة على هاتفك المحمول تفيد بأنك قد سجلت بنجاح في هذا البرنامج. ثم انقر فوق الزر معاينة.

شروط الحصول على دعم إعادة التأهيل الشامل للشخص المستهدف

تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط التي يجب على المتقدمين استيفاؤها من أجل الحصول على المنحة، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

أن يكون المتقدم “سعودي الجنسية” ومسجلاً لدى الوزارة كشخص معاق.

يجب على المتقدمين التأكد من تضمين إعاقتهم في أهليتهم للإعاقة.

يجب ألا يعيش المتقدمون في دور رعاية المسنين أو منازل.

ألا يتجاوز الدخل الشهري لمقدم الطلب 4000 ريال.

اللاستعلام عن حالة قبول الطلب في التأهيل الشامل

ادخل على رابط “من هنا” للدخول إلى موقع وزارة تنمية الموارد البشرية. ثم انقر فوق “الخدمات الإلكترونية” في الصفحة التي تظهر. انقر فوق Care Agency Services، ثم Aid Grant Request. ثم أدخل التفاصيل (الاسم – رقم التعريف – نوع الخطأ) وأدخل التفاصيل التالية. ثم اكتب رمز التحقق للتحقق من أنك لست روبوتًا. بعدها انقر فوق “عرض”.

المستندات المطلوبة للتسجيل في التأهيل الشامل

أهم المستندات المطلوبة للتقدم للحصول على مؤهل شامل جديد هي:

يرجى إحضار الهوية الوطنية الأصلية لمقدم الطلب ونسخة منها.

أكمل فحصًا صحيًا شاملاً لتأكيد إعاقتك.

سيتم تقديمك إلى فريق من علماء النفس والأخصائيين الاجتماعيين، وكتابة تقرير كامل عنك، وتحديد إعاقتك والتأكد من تضمينها في

بطاقة إعادة التأهيل الشاملة الجديدة.

يرجى إحضار 4 صور شخصية مقاس 4 * 3 أو أحدث. لم يتغير شيء،

إذا كنت موظفًا لدى حكومة المملكة العربية السعودية، فستحتاج إلى تقديم مستند شهري يوضح راتبك، ولكن يجب أن يكون مختومًا من قبل هيئة التوظيف.

شروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على راتب التأهيل الشامل