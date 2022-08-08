انت الان تتابع خبر إثر ظهور أهلية الدفعة الـ 57.. ما موعد نزول حساب المواطن في السعودية لهذا الشهر وكيف تعرف قيمة الراتب الذي ستحصل عليه؟ والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- موعد نزول حساب المواطن دفعة شهر محرم 1444 اصـبح قريـبا، وسوف يـتم صرفه في اليوم العاشر من كل شهر، وبإمكانك التعرف علـى ما هـي حاسبة حساب المواطن وكيفية استخدامها.

حيث ان عـدد المستفيدين من حساب المواطن تزيد هـذه الفترة نظراً لإعادة فتح التقديم على البرنامج ومشاركة عـدد من المستفيدين الجدد بـعد دراسة أهليتهم والإعلان عـن المقبولين فـي بداية هذا الشهر.

ويمنح البرنامج للمستفيدين الرواتب التي تناسبهم بحسب دخل الأسرة وعدد أفرادها بحيث لا يقل الدعم عن 300 ريال سعودي في جميع الأحوال.

*استعلام عن بياناتي في حساب المواطن:

ـ قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن .

ـ ادخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستفيد من الضمان الاجتماعي.

ـ اضغط على خيار “استعلام”.

ـ سوف يعرض لك البرنامج جميع البيانات الخاصة بالمستعلم الذي يستفيد من الضمان وحساب المواطن.

*تحديث بيانات حساب المواطن:

ـ تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ـ اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم اضغط على بوابة الخدمات الاجتماعية للتنمية الاجتماعية.

ـ دخل كل من رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور ثم اضغط على تسجيل الدخول إلى خدمات الموقع.

ـ اضغط على تحديث البيانات.

ـ سوف تظهر أمامك صفحة تتضمن جميع بياناتك في حساب المواطن.

ـ ادخل البيانات المراد تحديثها، ثم اضغط على أيقونة تقديم طلب تحديث البيانات.

ـ بذلك يتم تحديث البيانات وحفظ التعديلات.

*موعد نزول حساب المواطن:

يترقب الجميع موعد صرف حساب المواطن وذلك في اليوم العاشر من شهر محرم 1444 الموافق السابع من شهر أغسطس 2022 وسوف يحصل على راتب حساب المواطن جميع المسجلين الذين تم الإعلان عن أهليتهم مع بداية هذا الشهر، ويمكنك التعرف علي رقم حساب المواطن للشكاوي المجاني، من خلال حاسبة حساب المواطن يمكن الاطلاع على قيمة الراتب الذي ستحصل عليه من البرنامج من خلال إدخال بيانات الدخل وعدد الأفراد المستفيدة من حساب المواطن لتتعرف على قيمة الراتب الذي ستحصل عليه في موعد صرف الدعم.