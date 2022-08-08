نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم على وظائف السجون وشروط تقديم وظائف مديرية السجون 1444 في المقال التالي

كيفية التقديم على وظائف السجون وشروط تقديم وظائف مديرية السجون 1444 حيث تقوم المديرية العامة للسجون فى المملكة بالإعلان عن التقديم على وظائف السجون المتوفرة للمواطنين السعوديين كل فترة ويجب على الراغبين فى التسجيل فى وظائف مديرية السجون السعودية استيفاء كافة الشروط المطلوبة ويتم التقديم في وظائف السجون للنساء وكذلك وظائف السجون للرجال بعد الإعلان عن موعد التقديم الكترونيا حيث تعد مديرية السجون احد المؤسسات الأمنية فى وزارة الدالية ومهمتها تولي عملية تنظيم السجون ومراقبة وادرة السجون وتتكفل المديرية بتحويل السجون الى مراكز اصلاح وتدريب وتنمية مهارات النزلاء وتطرح المديرية كل فترة عدد من الوظائف المتاحة فى السجون السعودية. شروط تقديم وظائف مديرية السجون 1444 أولا يجب ان يكون الشخص مواطن سعودي حامل للجنسية السعودية.

ايضا يجب ان يكون المواطن حاصل على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها من شهادات.

كذلك يجب ان يكون المواطن حسن السير والسلوك ولم يسبق ادانته فى قضايا مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق الحكم عليه بحكم شرعي.

ايضا يشترط ان يكون المواطن موظف سابق أحد القطاعات العسكرية.

كذلك لم يشترط عدم زواج المواطن من أجنبية.

ثم يجب ان يتناسب الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية لمديرية السجون.

ايضا يشترط تجاوز كافة اختبارات القبول المحددة والخاصة بالتقديم فى الوظائف العسكرية.

كذلك يلزم التصديق على الشهادات التي تم الحصول عليها بالخارج من وزارة التعليم.

ثم يجب كتابة استمارة التقديم الخاصة ببيانات التقديم بدقة وبدون أي أخطاء. طريقة التقديم على وظائف السجون 1444 أولا يجب الدخول على رابط منصة ابشر توظيف.

ثم تسجيل الدخول بحسابك الشخصي فى ابشر.

وبعد ذلك الدخول على الوظائف المتاحة ومنها وظائف مديرية السجون.

ثم كتابة البيانات الشخصية وبيانات التواصل والمؤهل مثل: رقم الهوية الوطنية ويجب ان تكون سارية وغير منتهية. ايضا يجب ادخال تاريخ الميلاد. ثم الحالة الاجتماعية. كذلك رقم تعريف الوالد. محل الميلاد ومهنة المتقدم. ايضا جنسية الام. بالإضافة لمحل الإقامة الحالي.

وبعد ذلك الضغط على خيار التالي.

ثم رفع المستندات المطلوبة للتقديم فى مديرية السجون.

وأخيرا الاطلاع على الشروط والاحكام والموافقة عليها والضغط على تقديم طلب وظيفة مديرية السجون 1444. عمر شويل - جدة كيفية التقديم على وظائف السجون وشروط تقديم وظائف مديرية السجون 1444 - ثقفني

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