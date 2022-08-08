نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف كيفية تسجيل جديد حساب المواطن 1444 في 8 خطوات وأهلية الاستحقاق عبر حاسبة حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تسجيل جديد حساب المواطن 1444 سؤال تصدر قائمة محركات البحث في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية للاستفادة من الامتيازات التي يحصل عليها المستفيدين من حساب المواطن ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن رؤية 2030 التي تتبانها المملكة برعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، من أجل توفير حياة كريمة لكافة المواطنين وتلبية احتياجته وإيصال الدعم لمستحقيه من رجال ونساء وأطفال وعزاب ومطلقات وأرامل ممن تنطبق عليهم شروط حساب المواطن الجديدة.

تسجيل جديد في حساب المواطن 1444

ونستعرض لكم طريقة تسجيل جديد في حساب المواطن1444 بكل سهولة عبر السطور التالية في إطار حرصنا على التيسير على متابعينا ضمن خدماتنا المتنوعة لكافة مواطني الوطن العربي.

وتتمثل أولى خطوات تسجيل جديد في حساب المواطن 1444 في مطالعة الشروط والأحكام الواجب توافرها في المتقدم للحصول على الدعم حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية ثم اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى رابط موقع حساب المواطن الرسمي.

اختيار أيقونة تسجيل جديد في واجهة موقع حساب المواطن.

إضافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح والتي تتمثل في تاريخ الميلاد واسم المتقدم ورقم الهوية ورقم الجوال.

تأكيد صحة البيانات من خلال الرسالة الوارد عبر رقم الجوال المسجل.

إضافة كلمة السر الخاصة بك.

تحرير بيانات المتقدم والمتمثلة في العنوان وبيانات الدخل الخاص بالمتقدم والعقارات التي تمتلكها، ورقم الحساب البنكي وبيانات التابعين للمتقدم.

الضغط على إدارة المرفقات ثم رفع المستندات الثبوتية المطلوبة، ثم حفظ

تأكيد صحة البيانات بالضغط على أيقونة الموافقة على صحة البيانات ثم اضغط على تقديم طلب التسجيل.

معلومة مهمة للمسجلين الجدد في برنامج #حساب_المواطن pic.twitter.com/avwgxWqeQt — المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن (@SpokesmanCa) معلومة مهمة للمسجلين الجدد في برنامج #حساب_المواطن pic.twitter.com/avwgxWqeQt — المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن (@SpokesmanCa) July 5, 2022

حاسبة حساب المواطن الجديد 1444

واستحدثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاسبة حساب المواطن الجديد 1444 لتوضيح قيمة الدعم وكيفية معرفة قيم الدعم المستحق بكل سهولة دون التوجه إلى خدمة العملاء والاستفسار وطلب التحري عن مستحقات الدعم ومعرفة نتائج الأهلية بكل سهولة.

ويمكن الاستفادة من حاسبة حساب المواطن بكل سهولة من خلال اتباع ما يلي:-

تسجيل الدخول إلى رابط حاسبة حساب المواطن.

الإجابة على سؤال هل أنت مسجل في برنامج حساب المواطن؟ بالإيجاب أو النفي.

تحديد ما إذا كنت رب أسرة أم مستقل.

في حالة اختيار رب الأسرة، أكتب عدد التابعين الأكثر من 18 عام، ثم عدد التابعين الأقل من 18 عام.

أدخل مجموع الدخل الكلي، بما يشمل دخل رب الأسرة والزوجة وكذلك أحد التابعين، ثم اضغط على احسب

يظهر أمامك المبلغ التقديري، هل تستحق الدعم أم لا؟.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية 1444

وعن كيفية استعلام حساب المواطن برقم الهوية الوطنية 1443 لمعرفة حالة الأهلية في برنامج حساب المواطن، أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الاستعلام عن موقع حساب المواطن الرسمي من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية. الذهاب إلى قائمة دراسة الأهلية. اختيار أيقونة دراسة الأهلية. سيعرض لك النظام نتائج الأهلية.

كيفية تحديث حساب المواطن في حالة عدم الأهلية

وأوضح الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن على موقع تويتر للتدوين المصغر أنه يجب على المستفيدين تحديث بيانات حساب المواطن في حالة ظهور نتائج أهلية حساب المواطت وكانت غير مؤهل.

وتتمثل أولى الخطوات الواجب إجرائها هي تقديم اعتراض على حالة الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا ثم اتباع الخطوات التالية:-

1- الدخول على حساب المواطن برقم الهوية الوطنية.

2- تسجيل الدخول وكلمة المرور لحسابك الشخصي

3- معرفة اسباب ظهور حالة غير مؤهل سواء المطلوب تحديث البيانات أو استكمال وثائق

4- استكمال المطلوب ثم الضغط على حفظ