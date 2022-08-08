حساب المواطن الدفعة 57 وكم يبلغ الدعم للفرد الواحد 1444

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عمر شويل - جدة لم يتبق الكثير على موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 57، التي يحرص على استلامها الأفراد المستفيدين من برنامج الدعم المالي حساب المواطن، تعرف على نصيب الفرد المستقل والمبلغ الخاص بالتابعين في حالة ثبوت الأهلية واستيفاء شروط الاستحقاق، وأعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن عن موعد استلام الدفعات الخاصة بالمساعدة في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وعليه فإنه من المقرر نزول الدفع في يوم 10 أغسطس 2022 الموافق يوم الأربعاء 12 محرم 1444، ويمكنك الدخول على موقع حساب المواطن واستعلام الأهلية، وفيه حالة الحصول على الموافق بإمكانك معرفة مبلغ الدعم الخاص بك من خلال حاسبة حساب المواطن، وإليك كافة التفاصيل.

حساب المواطن الدفعة 57

من المقرر نزول الدفعة 57 من برنامج حساب المواطن في يوم الأربعاء المقبل 10 أغسطس، وذلك بعد صدور أمر ملكي بإعادة فتح التسجيل بحساب المواطن للأسر المحتاجة والمستحقة للدعم، وذلك بعد اتسيفاء شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن وتقديم المستندات والوثائق المطلوبة من المتقدم، وانتظار مراجعة صحة بيانات المتقدم ومن ثم الإقرار باستحقاقه للأهليه أم لا، وذلك إلى جانب الدعم الإضافي الذي تم تخصيصه لمساعدة الأسر الفقيرة على غلاء الأسعار نتيجة للغصلاحات الاقتصادية بالبلاد، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في رفع مستوى المعيشة والتخلص من مشكلتي الفقر والبطالة في المملكة السعودية.

الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن

الفئات المستحقة للدعم االمادي التي تقدمه حكومة المملكة لمواطنيها سواء من خلال برنامج حساب المواطن أو من خلال برنامج الضمان الإجتماعي، هي تلك الفئات التي يصل الدخل الخاص بها إلى الحد الأدنى التي قررته الحكومة، وتستوفي الشروط الخاصة التي تحرص في ثناياها على وصول الدعم لمستحقيه، وتتمثل في:

محدودي الدخل من المواطنين سعوديين الجنسية.

المواطن السعودي ممن يمتلك إمكانية التنقل داخل المملكة.

المواطنين ممن لديهم أكثر من زوجة.

المرأة السعودية المستوفية للشروط بتعديلاتها الجديدة.

الأفراد المواطنين ممن ينطبق عليهم كافة الشروط والأحكام لاستحقاق الدعم.

حاسبة حساب المواطن كم يبلغ الدعم للفرد الواحد؟

يمكنك معرفة مبلغ الحساب الخاص بك كمستقل وجميع الأفراد التابعين والمسجلين في برنامج حساب المواطن من خلال خاصية حاسبة حساب المواطن، التي تساعد على تسهيل معرفة قيمة الدعم للمستفيد، وذلك من خلال إجراء الخطوات كالتالي: