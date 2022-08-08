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عمر شويل - جدة زيادة الرواتب السعودية 2022 .. تداول الكثير من المواطنين عددًا من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر عن قيام الحكومة في المملكة العربية السعودية بقرار بزيادة نسبة الرواتب الخاصة بالموظفين دون الرجوع إلى المصدر أو حتى تأكيده ومعدلات الزيادة وغيرها وهل هي زيادة بالعلاوات أم ماذا لكن حقيقة هذا الأمر أنه لم يتم الإعلان حتى وقتنا عن أي زيادة وموعدها في الرواتب والتي توقعها الكثير من المواطنين وتفاءلوا بها خاصة مع النمو الاقتصادي وأن تلك الزيادة ستكون في مدخل العام الجديد ورد عددًا من الخبراء حول نسبة الزيادة أنها ستكون 4 % من الراتب تقريبًا مقارنة بالزيادة التي وقعت في العام الماضي إلا أن كل هذا توقعات .

زيادة الرواتب السعودية 2022

وقد أصدر رئيس الوزراء في المملكة العربية السعودية العديد من القرارات والتي تخص النواحي المالية للعام الماضي ومن بينها البنود التي تخص الرواتب بشكل خاص وسيتم زيادة رواتب الموظفين في المملكة للقطاعات الخاصة وذلك بنسبة 4 % وذلك بسبب التأثير الخاص بتفشي فيروس كورونا وتأثيره على الأنشطة الاقتصادية والشركات والمؤسسات وتلك القرارات التي سنذكرها تخص العام الماضي.

القرار نص على رفع الحد الأدنى للرواتب الخاصة بالسعوديين من 3 آلاف ريال وحتى 4 آلاف ريال سعودي وكذلك راتب الموظف الوافد من خارج السعودية أعلى من 4 آلاف ريال سعودي وأن يتمم تحديد سقف عام للإنفاق وكذلك سقوف الوزارات والوحدات وكذلك دوائر الحكومة.

موعد صرف العلاوة السنوية 2022

وبالنسبة للعلاوة السنوية الخاصة بعام 2022 وموعد صرفها بالنسبة للقطاعات المتنوعة والمختلفة داخل المملكة العربية السعودية.

فقد صرحت حكومة خادم الحرمين الشريفين أنه سيتم صرفها يوم 27 في الشهر الميلادي.

بعد التعديلات الأخيرة التي طرأت على نظام الخدمة المدنية وإن موعد الصرف سيكون يوم جمعة.

فسيتم صرفها في هذه الحالة يوم الخميس وإن كان سبت فتؤجل ليوم الأحد.

الاستعلام عن العادة السنوية

وبالنسبة لطرق وكيفية الاستعلام عن العادة السنوية الخاصة بالمستفيدين فقد وضحت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ذلك في تلك الخطوات وهي :-