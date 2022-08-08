نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصدار رخصه بناء الكترونيا من وزاره الشؤون البلدية والقروية والإسكان وطباعتها بالخطوات في المقال التالي
اصدار رخصه بناء من اكثر الرخص الإلكترونية التي يتم الحصول عليها من وزاره الشؤون البلدية والقروية والإسكان. والتي تم الإعلان عنها حديثا في خلال هذه الأيام عبر الصفحة الرسمية للمنصة الوطنية الموحدة. علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة السعودية. كما أعلنت المنصة أيضا عن العديد من الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها الكترونيا من المواقع الرسمية المختلفة. ومن اهم هذه الخدمات خدمه نقل الخدمات الكترونيا من ابشر أعمال ومعرفه اهم الشروط وخطوات تنفيذ الخدمه. كما تم الإعلان أيضا عن خدمه توفير السيرة الذاتية للتوظيف من خلال وزاره الموارد ومعرفه الشروط والضوابط وخطوات الخدمه. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل كما تم الإعلان عنها ومعرفه اهم المتطلبات أيضا. بالاضافه إلي ذلك أيضا سوف نقوم بشرح طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمه بالخطوات من الموقع الرسمي.
اصدار رخصه بناء
أعلنت المنصة الموحدة عن خدمه اصدار رخصه بناء والتي تمكن جميع المستفيدين منها من اصدار رخص البناء الخاصة بهم بطريقه إلكترونية سهله وبسيطه وطباعتها أيضا. كما تم الإعلان أيضا عن المستفيدين من الخدمه وهم المواطنين السعوديين والشركات أصحاب الأعمال. وتأخذ الخدمه مده تنفيذ خمسه أيام عمل والرسوم مجانيه في الخدمه. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن متطلبات الخدمه وهي صوره الصك فقط.
خطوات إصدار رخصة بناء
بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه اصدار رخصه بناء الكترونيا. كما سوف نقوم بتوضيحه من خلال الخطوات الأتية :
- دخول الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
- تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.
- الضغط علي أيقونة الرخص الإنشائية ثم اختيار خدمه إصدار رخصة بناء.
- تحديد الأمانة والبلدية المطلوب الحصول عليها.
- اختيار وتحديد المكتب الهندسي.
- إدخال رقم وسنه اصدار القرار المساحي وإرفاق صوره الصك.
- يتم إرسال الطلب إلي المكتب الهندسي المحدد.
- استكمال البيانات والمرفقات الخاصة بالطلب من المكتب الهندسي وإرسال الطلب للبلديه.
- بعدها يتم التدقيق في بيانات الطلب ومرفقاته من قبل البلدية.
- سوف تقوم البلدية بعدها باعتماد الطلب وإصدار فاتورة سداد.
- بعد تسديد الرسوم يتم الحصول علي الرخصة وطباعتها أيضا.
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