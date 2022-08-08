تحويل التخصص في الجامعات السعودية 1444

تحويل التخصص في الجامعات السعودية يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم عن إمكانية التحويل بين الكليات والجامعات السعودية من تخصص إلى آخر فتلك التساؤلات تزيد خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية وبدء الاشتراطات الخاصة بالجامعات من أجل قبول الطلاب والتغير من التخصصات وهكذا فقد أتاحت العديد من الجامعات السعودية للطالب وطالبات الجامعة خدمات التحويل من تخصص إلى آخر وتلك الخدمة تعتبر مطلب شعبي لدى الكثير من المواطنين وأبنائهم وذلك بسبب الاستقرار على التخصص الذي يرغب في دراسته وكذلك الجامعة التي يريد الاستمرار فيها وذلك وفقًا للشروط التي اعتمدتها الحكومة للتحويل.

تحويل التخصص في الجامعات السعودية

وبالنسبة للشروط الخاصة بالتحويل المعتمد بين التخصصات داخل الجامعات السعودية يكون وفق مواعيد محددة تعلن عنها في كل جامعة وكذلك وتثبيت التخصصات والتي درسها الطالب بالمواد في كل تخصص فدعونا نذكر الشروط.

أن يكون الطالب مستوفيًا لكافة الشروط المخصصة للانضمام للتخصص الذي يريد التحويل إليه . وأن يكون هناك مقعد شاغر في القسم الذي يريد الطالب التحويل إليه . وكذلك أن يكون قد مكث في الكلية المراد التحويل منها فصل دراسي كامل على الأقل . وكذلك أن يراعي المواعيد المعلنة والمخصصة من الجامعة للتقدم بطلب التحويل. وأن يجتاز الطالب 12 وحدة دراسية خلال دراسته . وألا يكون مؤجل للدراسة أو منقطع أو حتى معتذر عن دراسته في الكلية التي يرغب في تركها . وألا يقل المعدل التراكمي الخاص به عند التحويل عن 2 من 5 . وأن يوافق الطالب على الالتزام بشروط مجلس الجامعة أو الكلية.

الجدير بالذكر أنه لا يتم السماح للطالب أن يتقدم بطلب التحويل من الكليات الغير صحية إلى كليات صحيّة.

أما عن تحويل التخصص من تخصص إلى تخصص فقد وضعت جامعة الأمام الشروط الخاصة بالتحويل بين التخصصات