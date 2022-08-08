حجز موعد في الجوازات إلكترونيًا بمنصة أبشر

حجز موعد في الجوازات، حيث تعتبر خدمة حجز موعد في الجوازات بواسطة موقع أبشر الإلكتروني هي واحدة من أهم الخدمات الجديدة التي تقدمها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين والوافدين الذين لديم رغبة في الحصول على بعض الخدمات الهامة، عن طريق مكاتب الجوازات بجميع أنحاء المملكة، حيث يمكن الحصول علي موعد مسبق في الجوازات السعودية من أجل إنهاء معاملات مختلفة يسعى كل فرد للحصول عليها، ويتم حجز الموعد بشكل إلكتروني سريع عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، وسوف نوضح لكم أهم الخطوات الأساسية التي بناءً عليها يتم حجز موعد في الجوازات.

حجز موعد في الجوازات

يوجد عدد من الخطوات التي يجب على المواطن والمقيم أن يقوم باتباعها في حالة وجود رغبة لدي كل شخص في حجز موعد مسبق في الجوازات السعودية، ويتم حجز الموعد بهذه الخطوات:

يتطلب الأمر الولوج إلى بوابة أبشر الإلكترونية عن طريق شبكة الإنترنت: “تسجيل دخول“.

يجب أن يتم الضغط على تبويب خدمة أبشر الأفراد.

الدخول إلى اختيار خدمة حجز المواعيد الإلكترونية.

النقر على تبويب “الجوازات”.

تطلب المنصة أن يتم كتابة جميع المعلومات والبيانات الخاصة بطلب الموعد في الأماكن المحدد لها ذلك.

الضغط على علامة التحقق من البيانات.

يجب أن يتم اختيار الموعد والتوقيت الذي يناسب كل شخص.

يجب أن يتم تحديد نوع الخدمة التي يرغب الشخص بالحصول عليها عن طريق الجوازات السعودية.

الضغط على تأكيد حجز الموعد.

سوف تقوم المنصة بإرسال رسالة تأكيدية تفيد بحجز الموعد.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

توفر منصة أبشر خدمة هامة لجميع المواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية، ألا وهي خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، علي أن يتم الاستعلام بهذه الخطوات: