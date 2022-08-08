شروط وحالات استحقاق الراتب التقاعدي للورثة 1444

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عمر شويل - جدة حالات استحقاق الراتب التقاعدي للورثة 1444 وشروط صرفها .. بعد الكثير من الحيرة التي انتابت المواطنين داخل أراضي المملكة السعودية بشأن استحقاق وتوارث الراتب التقاعدي للشخص المتوفر أجابت المؤسسة العامة للتقاعد عن ذلك التساؤل موضحة مدى المستحق الخاص بالورثة لذلك الراتب وإمكانية الوريث أن يكون زوج أو زوجة أو حتى أبناء وكذلك الشرعيين لهم الحصول على معاش المتوفي بشكل رسمي أم أن هناك ضوابط وحالات معينة من أحل استحقاق ذلك المعاش الخاص بهذا الوريث.

شروط و حالات استحقاق الراتب التقاعدي للورثة 1444

ووفقًا لبيان المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية أن نظام التقاعد في الخدمة المدنية بالسعودية.

يجوز صرفه للورثة لكن في عدد معين من الحالات وفق ضوابط وشروط والتي شرحتها الهيئة فيما يأتي :

إن كانت زوجة المتوفي أو زوج المتوفية لا يعمل ولا يتبع نظام الخدمة المدنية في السعودية بالتالي يصرف المعاش التقاعدي للمتوفي.

كذلك أن يكون الزوج أو تكون الزوجة إن كان أي منهم لا يخضع لنظام الخدمة العسكرية أي غير موظف بأي هيئة في القطاعين الحكومي والخاص بالدولة.

حالات صرف الأبناء الراتب التقاعدي

حالات صرف الأبناء الراتب التقاعدي ووضحت الهيئة أيضًا الحالات التي يمكن فيها للأبناء صرف راتب أبويهم المتوفين التقاعدي

وهي أن لا يكون قد وصل أبنهم الذكر 21 عام وكذلك أن لا يكون ذلك الابن يعمل موظفًا في أي جهة تخضع لنظام الخدمة المدنية والعسكرية ويسمح له إذا تجاوز 21 عام أن يحصل عليه إذا كان مستمر في التعليم أو الدراسة إن كان مصابًا بعجز جزئي أو كلي يمنعه من العمل وتصرف البنت المعاش حتى زواجها وينقطع المعاش عنها في حالة العمل أيضًا

شروط استحقاق الزوجة لمعاش زوجها العسكري

وبالنسبة لشروط استحقاق الزوجة لمعاش الخاص بزوجها العسكري هي كالتالي :-

الأول أن تكون تلك الزوجة غير عاملة في أي وظيفة .

الثاني سواء تابعة للنظام العسكري أو غيره وأن لا تخضع للنظام الخاص بوظائف النظام أو الخدمة المدنية .

وكذلك يجب الإبلاغ عن الحالة الاجتماعية للوريث إذا التحق بالوظائف