نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف العوائد السنوية و خطوات الاستعلام عنها عبر منصة وزارة المالية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى المملكة العربية السعودية إلى تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون والمقيمون بسهولة ويسر من خلال تقديم معظم الخدمات إلكترونيًا من أجل تحقيق رؤية 2030 التي تسعى جميع الوزارات إلى تحقيقها من خلال تطوير أنظمتها وآليات عملها خاصة وزارة المالية والتي تعتبر أهم وزارة حكومية بعد وزارة الداخلية السعودية ولها مهام عدة في ما يخص الموازنة العامة والعوائد السنوية .

موعد صرف العوائد السنوية 1444

توفر المملكة العربية السعودية للمواطنين عدة أنواع من الدخل السنوي بما في ذلك العوائد السنوية والتي تم إنشاؤه في عهد الملك عبد العزيز وتقدم من قبل لجنة خاصة يتم سداده في نهاية كل سنة ميلادية وذلك وفقأ للعوائد السنوية للمملكة العربية السعودية من أجل دعم كافة الفئات المجتمعية التي تحتاج هذا الدعم ولهذا صرحت وزارة المالية السعودية أن موعد صرف العوائد السنوية سوف يكون على مرحلتين واحدة مع بداية التقويم الهجري مع بداية شهر محرم والأخيرة مع نهاية شهر جماد .

خطوات الاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية

ومن جانبها أوضحت وزارة المالية في المملكة عن الخطوات الخاصة بالاستعلام عن موعد صرف العوائد السنوية وذلك برقم الهوية الوطنية للمواطن وهي على النحو التالي :-

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية

اختيار الخدمات الإلكترونية من قائمة خدمات الموقع

الضغط على أيقونة خدمات الأفراد ومن ثم بعد ذلك الضغط على كلمة الاستعلام عن العوائد السنوية

كتابة رقم الهوية الوطنية الخاص بالمواطن

تسجيل كافة البيانات الأخرى المطلوبة منك ومن ثم الضغط على كلمة بحث

سوف تظهر النتيجة لك في غضون ثواني .

طرق التواصل مع وزارة المالية للاستعلام عن العوائد السنوية

ويستطيع كل مواطن من التواصل مع وزارة المالية في المملكة العربية السعودية من خلال الخطوات الأخرى التي تعمل من خلالها الوزارة على التسهيل على المواطنين من أجل الحصول على معلومات حول العوائد السنوية وهي على النحو التالي :-

البريد الإلكتروني http://[email protected]

هاتف رقم 0096614050000-19990

وتعمل وزارة المالية هي الأخرى على تقديم مختلف خدماتها الاستعلامية الخاصة بالمواطنين من خلال منصاتها الإلكترونية دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقرات الوزارة من أجل راحة المواطنين .