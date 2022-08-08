قرض الأسرة الجديد 1444 والشروط المطلوبة للحصول على القرض من بنك التسليف

قرض الأسرة الجديد والشروط المطلوبة للحصول على القرض من بنك التسليف 1444 هنا يتساءل الكثيرا المواطنين السعوديين في الآونة الأخيرة حول تفاصيل قرض الأسرة حيث يعد هذا القرض من القروض المتميزة التي يقدمها بنك التسليف لإعانة الأسر ذوات الدخل المحدود وتحسين الوضع الاقتصادي لهم ابقوا معنا على موقع ثقفني الاخباري لكي نتعرف على كافة الشروط حول قرض بنك الأسرة وشروطه من بنك التسليف.

قرض الأسرة من بنك التسليف الجديد 1444

يوفر بنك التسليف قرض الأسرة للعملاء من خلالة توفير الاحتياجات الأساسية لكل أسرة عبر تقديم حزمة تمويلية بهدف التخفيف عن المواطنين السعوديين من الأسر صاحبة الدخل المنخفض أو المحدود يتم تحديد قيمة التمويل وفق عدد من الشروط وأيضا احتياجات العميل وإمكانيات السداد كما تجدر الإشارة إلى أن الوقت المستغرق والحصول على موافقه الحصول على القرض الخاص والأسرة هو 10 أيام عمل مع العلم أن قرض الأسرة يستهدف بعض الفئات.

الشروط المطلوبة للحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف 1444

أقر بنك التنمية الاجتماعية الشروط والضوابط للحصول على قرض الأسرة للعام الجديد 1444 والشروط هي:

ألا يتجاوز عمر المستفيد عن 70 عاما.

وألا يتعدى عمر الكفيل عن 55.

ألا يتخطى الدخل الشهري للمستفيد عن 14500 ريال سعودي.

على المبلغ 3000 ريال سعودي.

للعلم أن يحسب نصيب الفرد عبر قسمه الدخل الكلي لعائل الأسرة على عدد أفراد الأسرة.

اذا لم يتجاوز الابن 24 عاما فيتم أحتسابه ضمن أعداد أفراد الأسرة.

يتاح تقديم المرأة المطلقة على طلب تمويل أسرة، كما تستطيع الأرملة التي تعين طفلا أو أكثر تقديم طلب التمويل.

أعلي حد للتمويل هو 30,000 لمن يكونون اكبر من 60 عاما.

حدد بنك التسليف شروط خاصة للأفراد الذين تتخطى أعمارهم 60 عاما.

أما من تتراوح أمرهم ما بين 65 إلى 70 عاما التمويل حتى 18,000 ريال.

ضرورة أحضار المستندات الخاصة وتقديمها بكل فئة حسب ما حدد بنك التسليف.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف 1444

للحصول على قرض الأسرة يلزم إحضار بعض المستندات والأوراق التي تخص كل فئة سوف نذكرها خلال السطور التالية: