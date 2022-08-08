قرض الأسرة الجديد 1444 والشروط المطلوبة للحصول على القرض من بنك التسليف

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قرض الأسرة الجديد والشروط المطلوبة للحصول على القرض من بنك التسليف 1444 هنا يتساءل الكثيرا المواطنين السعوديين في الآونة الأخيرة حول تفاصيل قرض الأسرة حيث يعد هذا القرض من القروض المتميزة التي يقدمها بنك التسليف لإعانة الأسر ذوات الدخل المحدود وتحسين الوضع الاقتصادي لهم ابقوا معنا على موقع ثقفني الاخباري لكي نتعرف على كافة الشروط حول قرض بنك الأسرة وشروطه من بنك التسليف.
قرض الأسرة من بنك التسليف الجديد 1444
يوفر بنك التسليف قرض الأسرة للعملاء من خلالة توفير الاحتياجات الأساسية لكل أسرة عبر تقديم حزمة تمويلية بهدف التخفيف عن المواطنين السعوديين من الأسر صاحبة الدخل المنخفض أو المحدود يتم تحديد قيمة التمويل وفق عدد من الشروط وأيضا احتياجات العميل وإمكانيات السداد كما تجدر الإشارة إلى أن الوقت المستغرق والحصول على موافقه الحصول على القرض الخاص والأسرة هو 10 أيام عمل مع العلم أن قرض الأسرة يستهدف بعض الفئات.
الشروط المطلوبة للحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف 1444
أقر بنك التنمية الاجتماعية الشروط والضوابط للحصول على قرض الأسرة للعام الجديد 1444 والشروط هي:
- ألا يتجاوز عمر المستفيد عن 70 عاما.
- وألا يتعدى عمر الكفيل عن 55.
- ألا يتخطى الدخل الشهري للمستفيد عن 14500 ريال سعودي.
- على المبلغ 3000 ريال سعودي.
- للعلم أن يحسب نصيب الفرد عبر قسمه الدخل الكلي لعائل الأسرة على عدد أفراد الأسرة.
- اذا لم يتجاوز الابن 24 عاما فيتم أحتسابه ضمن أعداد أفراد الأسرة.
- يتاح تقديم المرأة المطلقة على طلب تمويل أسرة، كما تستطيع الأرملة التي تعين طفلا أو أكثر تقديم طلب التمويل.
- أعلي حد للتمويل هو 30,000 لمن يكونون اكبر من 60 عاما.
- حدد بنك التسليف شروط خاصة للأفراد الذين تتخطى أعمارهم 60 عاما.
- أما من تتراوح أمرهم ما بين 65 إلى 70 عاما التمويل حتى 18,000 ريال.
- ضرورة أحضار المستندات الخاصة وتقديمها بكل فئة حسب ما حدد بنك التسليف.
الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف 1444
للحصول على قرض الأسرة يلزم إحضار بعض المستندات والأوراق التي تخص كل فئة سوف نذكرها خلال السطور التالية:
- تقديم صورة ضوئية واضحة من الهوية الوطنية للعميل.
- أحضار صورة من هوية الكفيل.
- أيضا صورة من سجل الأسرة.
- بالنسبة للموظفين الحكوميين:
- تقديم شهادة مدد و اجور مستخرجة من قبل موقع التأمينات الاجتماعية، مع العلم ألا يمر عليها اكثر من 60 يوما.
- للموظفين الحكوميين:من النساء: توفير صك الإعانة موجه لبنك التنمية وصورة شهادات الميلاد للأبناء المعاليين.
- بالنسبة لموظفي القطاع العام والخاص من النساء وربات البيوت يجب أحضار الأتي:
- تعريف بالراتب مفصل للمستفيد وأيضا الكفيل ويجب توقيعه وخدمه من قبل جهة عمل العميل وأيضا مصادق عليه من قبل الغرفة التجارية على ألا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يوما.
- المرأة المهجورة فقط: أحضار الوثيقة التي تفيد تطابق الهوية الوطنية للشهود في الإقرار الخاص بذوي العصبة ويتم طباعته وتصديقه من موقع البنك من اقرب فرع لبنك التنمية الاجتماعية.
- بالنسبة للمتقاعد التأمينات من الرجال: توفير تعريف بالراتب التقاعدي للمستفيد ويتم استخراج من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- للمتقاعدين من النساء: يجب توفير نموذج خاص بالإقرار والتفويض للمتقاعدين 106 رقم حساب الأبيان الرسمي على أن يكون مصدق من البنك التجاري.
- أحضار كشف لأخر ثلاث رواتب مصدق عليها من قبل البنك التجاري.
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