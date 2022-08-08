نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا.. موعد صرف الدفعة حساب المواطن ال57 للمواطنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الدفعة حساب المواطن أرسل أحد المتابعين عبر الصفحة الرئيسية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سؤال ما هو موعد إيداع الدفعة 57 لحساب المواطن، وأجابت الوزارة على هذا السؤال قائلة أن موعد الإيداع يوم 10/8/2022، كما أوضحت الوزارة كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن، ومتابعة كافة البيانات الشخصية المتعلقة بالمتقدم.

موعد صرف الدفعة حساب المواطن

لمعرفة كيفية التسجيل في دعم حساب المواطن يجب عليك تنفيذ بعض الخطوات المطلوبة منك وهي كالآتي اضغط على موقع حساب المواطن، سجل بياناتك كمستخدم جديد، دون الاسم ورقم الهاتف وكلمة المرور والبريد الإلكتروني، ثم اضغط على كلمة “الاستعلام عن حساب المواطن”، دون رقم الهوية الوطنية والرمز المرئي، ثم اضغط على كلمة “الاستمرار للاستعلام عن الخدمة”، سوف يتم عرض كافة التفاصيل المتعلقة بحساب المواطن، إذا كنت مؤهل سوف يتم عرض تاريخ دراسة الأهلية بالحساب، وإذا كنت غير مؤهل سوف يتم عرض كلمة “غير مؤهل” وسبب الرفض.

ماذا يجب أن افعل في حالة ظهور كلمة غير مؤهل؟

ينبغي عليك تعديل البيانات مرة ثانية وعرض كافة الأوراق والمستندات المطلوبة منك عبر الموقع الإلكتروني، ويتم ذلك أثناء فترة 90 يوم من تاريخ الإعلان عن نتائج الأهلية.

موعد التقديم الأشخاص الجدد عبر الموقع الإلكتروني

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن أخر موعد للتقديم على الموقع الإلكتروني سوف يتم الإعلان عنه في شهر محرم الجاري، حيث قالت الوزارة للمواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية أن يسارعوا في التسجيل عبر الرابط الإلكتروني وذلك لكي يتمكنوا من تحويل المرتب كل شهر عبر الحساب البنكي، كما أن هناك الآلاف من الأشخاص الذين تقدموا بطلب التسجيل في برنامج حساب المواطن.

كيفية الاطلاع على تاريخ الإفراج التابع لدفعة 57 من برنامج حساب المواطن

سوف نتعرف بالتفصيل عن كيفية الاطلاع على تاريخ الإفراج الخاص بدفعة 57 من برنامج حساب المواطن وهو كالآتي افتح موقع حساب المواطن، يسجل بياناتك كمستخدم جديد، دون الاسم ورقم الهاتف وكلمة المرور والبريد الإلكتروني ورمز التحقق والهوية الوطنية، ثم اضغط على كلمة “تسجيل الدخول”، سوف تظهر لك صفحة مدون بها كافة المعلومات الشخصية عن تاريخ الإفراج.