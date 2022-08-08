الحد المانع للضمان الاجتماعي وحقيقة تغيير الحد المانع للمستفيدين من الضمان

الحد المانع للضمان الاجتماعي هو عبارة عن مبلغ من الدعم المالي تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد قيمته بطريقة معينه، حيث يجب ألا يزيد الحد المانع عن مجموع الرواتب التي يحصل عليها الفرد المستحق للضمان من أي جهه أخري، وتقوم وزارة الموارد البشرية بتوفير تلك الخدمة حتي يتم مساعدة المواطنين بشكل إنساني لمواجهه لأعباء الحياة والتخفيف عليهم ، ليتمكن كل مستحق من توفير الاحتياجات الأساسية الخاصة به وبأبنائه، وقد تم تداول بعض الأنباء في الفترة الأخيرة عن تغيير الحد المانع لمستحق الضمان المطور ومن خلال المقال سوف يتم الإشارة الي حقيقة هذا الأمر.

الحد المانع للضمان الاجتماعي

من خلال المقال يمكنك التعرف علي شروط الضمان الاجتماعي للزوجة، أما عن حقيقة الأنباء التي يتم تداولها عبر تغيير الحد المانع للضمان ، فقد أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الرسمي علي تويتر انه لا صحة في الأنباء المتداولة وانه لم يتم تغيير الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور، وأنه يزال كما هو كما ناشدت الوزارة بعدم تتبع المواقع المروجة للإشاعات والتعامل بحذر مع تلك المواقع، أما عن شروط الضمان المطور فهي كالتالي:

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم داخل أراضي المملكة.

يتم تسليم ما يثب الإعاقة.

راتب الأسرة يكون أقل من الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية.

تسليم بيانات الصحة والتأهيل.

دليل ما يثبت إقامة الأطفال داخل أراضي المملكة.

تقدي بطاقة التنقل في حالة إن كان المستفيد من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من الأيتام والأرامل للاستفادة من الضمان

شروط الحد المانع للمتقاعدين

من خلال المقال يمكنك التعرف علي رابط الضمان الاجتماعي المطور، أما عن الشروط التي قامت بوضعها مؤسس التامينات حتي يتمكن المتقاعدين من الاستفادة من الضمان فهي كالتالي: