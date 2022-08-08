كيفية الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن وما هي أنواع الدخل؟

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عمر شويل - جدة الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن من أهم الأمور التي تجعل المواطن مؤهل للحصول على الدعم، لذلك حدد حساب المواطن الخطوات مفصلة عبر دخول البوابة الإلكترونية، كما أشار إلى أنواع الدخل الذي يجب أن يفصح عنه المستفيد، نظرًا لأن عدم الاهتمام بتك الأمور يتسبب في مشكلات للمستفيد، أبرزها توقف الدعم، وعدم القدرة على الصرف مرة أخرى، إلا في حالة تحديث حساب المواطن برقم الهوية وتحديد الدخل الشهري، وقد استهدف البرنامَج من تلك الخطوات الوصول للمستحقين فقط، ومساعدتهم عن طريق دعم حساب المواطن الشهري.

الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن

أكد حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن كامل الدخل عند التسجيل في حساب المواطن بحساب جديد، وكذلك للمستفيدين الذين تمكنوا من التسجيل من قبل، وأشار إلى أنواع الدخل الذي يجب أن يفصح عنها المستفيد أو المتقدم، وأشار إلى الخطوات التفصيلية التي يتبعها المستخدم حتى يفصح عن دخله؛ وقد أكد على أن هذه الخطوة في غاية الأهمية؛ لأنها تؤثر على الأهلية والاستحقاق، بحيث يجب اختيار نوع ومصدر الدخل عند التسجيل في البوابة الإلكترونية، وفي حالة عدم تحديد أنواع الذي يجب أن يفصح عنه عند التسجيل، فيجب في هذه الحالة تحديث حساب المواطن عن طريق نفاذ، واستكمال بيانات الدخل.

كيفية الإفصاح عن الدخل

لكي يتمكن المواطن من الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن بشكل صحيح، لابدَّ أن يتبع الخطوات الآتية:

في البداية يفتح رابط البوابة الإلكترونية حساب المواطن. تسجيل دخول حساب المواطن وتعبئة الخانات بالبيانات المطلوبة لذل. يضغط على أيقونة تفاصيل الطلب، ثم يختار حالة المستفيد. يبدأ في تحديد نوع ومصدر الدخل. ثم يحدد إجمالي الدخل الشهري. في النهاية يضغط على حفظ.

أنواع الدخل الذي يجب أن يفصح عنه

حدد برنامَج حساب المواطن مصادر وأنواع الدخل الأساسية التي يجب أن يفصح عنها المستفيد، وإلا تعرض لتوقف الدعم وتجميد الحساب، نذكرها فيما يلي:

الراتب الشهري الذي يحصل عليه من الوظيفة. الدخل الشهري من النشاط التجاري الذي يمارسه. الدخل الإضافي من أي مصادر أخرى مثل مكافأة الطلاب.

تؤثر بيانات الدخل على الأهلية والاستحقاق في #حساب_المواطن، ويلزم اختيار نوع ومصدر الدخل الصحيح عند التسجيل في البوابة الإلكترونية للبرنامج http://ca.gov.sa، كما يُمكِن تحديث بيانات الدخل عبر الدخول من البوابة إلى استكمال البيانات وتحديثها من خانة الدخل.

ما هي عقوبة عدم الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن

يتسبب عدم تعديل بيانات الدخل في حساب المواطن، وعدم تحديد أنواع ومصادر الدخل المحددة مسبقًا، في العقوبة التي تتمثل في توقف الدعم الشهري، وعلى هذا تجميد الحساب، ولن يعود الصرف بشكله الطبيعي، إلا بعد تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر في خلال مدّة السماح، وهي 15 يوم من تاريخ التبليغ بوجود بيانات خاطئة في الحساب، أو عدم تعديل بيانات الدخل، لذلك ينبغي للمستخدمين الجدد الذين يتقدمون بطلب تسجيل جديد حساب المواطن 2022، أن يفصح عن كامل مصادر الدخل، وكذلك الحال بالنسبة للمستفيدين الحاليين.