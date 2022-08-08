سيارات بدون كفيل أو دفعة أولى أو رسوم إدارية بالتقسيط المرن حتى 5 سنوات

أفضل سيارات بدون كفيل أو دفعة أولى في السعودية منتجات ميسرة السداد (عروض السيارات) المتاحة من الشركات المعتمدة من البنك المركزي السعودي، منهم شركة راية للتمويل إحدى الشركات المفضلة التي تقدم مجموعة من العروض المستمرة بأكثر من صورة منها التمويل التأجيري والتملك حسب رغبة العميل عبر منتجات ميسرة السداد حتى 60 شهر بأقساط مرنة تتناسب مع الدخل الشهري للعميل، حيث أن الشركة متخصصة في مجال تمويل المركبات مقرها الرئيسي في منطقة الدمام وتعد أول شركة مالية تطبق الخدمات بتقنية رقمية سواء من خلال التطبيق أو الموقع، تسعى لتحقيق كسب ثقة ورضاء العملاء نظراً للعمل بالمصداقية والشفافية والمرونة في التعامل فضلاً عن التميز في تقديم خدمات ما بعد البيع.

سيارات بدون كفيل شركة راية للتمويل

تتوالى عروض السيارات في السعودية والتي تشمل موديلات عديدة تتمثل في منتجات التأجير أو التملك بنظام المرابحة، منها أرخص سيارات في السعودية من خلال التعاون مع شركاء معتمدين مثل المجدوعي للسيارات، حيث تسري العروض على جميع موديلات هيونداي وبيجو وجينيسس وهيونداي للمركبات التجارية وشانجان، هذا بالإضافة إلى أن شركة راية للتمويل تعاونت مع (كفالة) من أجل تحقيق أقصى كفاءة في توفير المنتجات التمويلية لكي تشمل تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمركبات بدون ضمانات وذلك من خلال دفعات تقسيط مرنة، ويعد العيب الوحيد في هذه الشركة أنها تخصص معدل النسب السنوي متغير وغير ثابت مما يكون هذا غير مفضل لبعض الأشخاص، إلا أنها تقدم جميع الخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بعقود مضمونة أيضاً.

شروط راية لتمويل السيارات

ألا يقل الراتب الشهري للعميل عن 7000 ريال سعودي.

منتج المرابحة لتملك سيارة بدون كفيل ولا مقدم للسعوديين الجنسية فقط.

عمر العميل لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 عام.

فترة العمل لا تقل عن 6 أشهر منذ بداية التعيين.

طريقة تقديم طلب تمويل سيارة بدون كفيل

عبر رابط شركة راية للتمويل والإجارة أو الاتصال عبر رقم 8003043334 الذي من خلال الاستفسار عن اختيار نوع القرض أو الوثائق المطلوبة والتحدث مع خدمة العملاء لتلقي المساعدة حسب ما ترغب، كل ما عليك اختيار العرض المناسب لك وتعبئة نموذج الطلب.

المستندات المطلوبة للحصول على سيارة