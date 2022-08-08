نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهر الجديد وطرق السداد في 3 دقائق فقط في المقال التالي
قامت شركة الكهرباء السعودية بتطوير خدماتها لكافة المواطنين واستمرار عملية التواصل مع المشتركين في أي مكان أو زمان ومن ضمن التطورات التي قامت بها الشركة إطلاق تطبيق خاص بأي هاتف ذكي واسم التطبيق الكهرباء ويواكب ذلك التطبيق تطور الخدمات التقنية والإلكترونية مما يسهل على الجميع معرفة فاتورة الكهرباء بكل سهولة.
طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد في ثواني مجانا 100%
فاتورة الكهرباء
يسعى جميع المواطنين داخل المملكة إلى معرفة المعلومات المتعلقة بفاتورة الكهرباء حيث التطورات التكنولوجية الآن أصبحت لا غنى عنها وذلك لما سهلته على الجميع من الوصول إلى فاتورة الكهرباء والاستعلام عنها دون الذهاب إلى أي مكان سواء من تطبيق الكهرباء الذي أصدرته الشركة أو غير ذلك.
تطبيق الكهرباء
يتميز هذا التطبيق بأنه يخدم جميع المشتركين بكل سهولة وذلك من خلال المهام التي يقدمها والتي من أهمها:
- الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في أي وقت من خلال رقم الحساب.
- الاستعلام من خلال رقم الطلب عن حالة الطلب.
- سهولة الوصول إلى مكاتب الخدمات.
- عرض كافة المعلومات العامة.
- إمكانية التسجيل في خدمات الفاتورة الكهربائية ورسائل الجوال.
- ملء الاستبيانات الخاصة بخدمة المشترك.
كيفية سداد فاتورة الكهرباء
يُمكن سداد فاتورة الكهرباء من خلال بعض الوسائل الإلكترونية التي يقوم البنك بتقديمها والتي منها:
- بطاقات الائتمان
حيث يمكن السداد من خلال استخدام بطاقة الائتمان سواء الفيزا أو ماستر كارد وذلك من خلال الموقع الإلكتروني خدماتنا أو بواسطة الحساب البنكي الخاص بك.
- الهاتف المصرفي
وذلك متاح لمن يشترك في خدمة الهاتف المصرفي داخل البنك الذي لديه تعامل معه.
- الصراف الآلي
من خلال أي جهاز صرف آلي يتبع البنك أو استخدام جهاز من أجهزة السداد النقدي المتوفرة لدى البنك.
الانترنت
من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك الذي يوجد تعامل بينكما.
- تفويض البنك
تفويض البنك المُتَعامل معه من خلال خصم قيمة الفاتورة من الحساب مباشرة.
الشيكات
حيث يمكن أن تُقبل الشيكات المصرفية التي تم تصديقها لسداد فاتورة الاستهلاك.
- نقاط البيع
سداد فاتورة الكهرباء من خلال نقاط البيع التي تتوافر في مكاتب الخدمات الخاصة بالمشتركين.
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