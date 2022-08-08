طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهر الجديد وطرق السداد في 3 دقائق فقط

قامت شركة الكهرباء السعودية بتطوير خدماتها لكافة المواطنين واستمرار عملية التواصل مع المشتركين في أي مكان أو زمان ومن ضمن التطورات التي قامت بها الشركة إطلاق تطبيق خاص بأي هاتف ذكي واسم التطبيق الكهرباء ويواكب ذلك التطبيق تطور الخدمات التقنية والإلكترونية مما يسهل على الجميع معرفة فاتورة الكهرباء بكل سهولة.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد في ثواني مجانا 100%

فاتورة الكهرباء

يسعى جميع المواطنين داخل المملكة إلى معرفة المعلومات المتعلقة بفاتورة الكهرباء حيث التطورات التكنولوجية الآن أصبحت لا غنى عنها وذلك لما سهلته على الجميع من الوصول إلى فاتورة الكهرباء والاستعلام عنها دون الذهاب إلى أي مكان سواء من تطبيق الكهرباء الذي أصدرته الشركة أو غير ذلك.

تطبيق الكهرباء

يتميز هذا التطبيق بأنه يخدم جميع المشتركين بكل سهولة وذلك من خلال المهام التي يقدمها والتي من أهمها:

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في أي وقت من خلال رقم الحساب.

الاستعلام من خلال رقم الطلب عن حالة الطلب.

سهولة الوصول إلى مكاتب الخدمات.

عرض كافة المعلومات العامة.

إمكانية التسجيل في خدمات الفاتورة الكهربائية ورسائل الجوال.

ملء الاستبيانات الخاصة بخدمة المشترك.

كيفية سداد فاتورة الكهرباء

يُمكن سداد فاتورة الكهرباء من خلال بعض الوسائل الإلكترونية التي يقوم البنك بتقديمها والتي منها: