نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعدة فورية من الأمير عبد العزيز بن فهد لسداد الديون طرق التواصل مع مؤسسة فهد الخيرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم الأمير عبد العزيز بن فهد المساعدات الخيرية المتنوعة للمواطنين السعوديين وغيرهم المقيمين داخل المملكة، وذلك ما يتم بواسطة المؤسسة الخيرة التابعه له والتي تمل اسم مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية، تلك المؤسسة تقدم مساعدات مالية لسداد الديون ولسداد الاحتياجات الاساسية للمواطنين خاصة بعد تعرض السعودية للأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت الفترة الماضية تزامنا مع أنتشار فيروس كورونا، منا أن المؤسسة تقدم مساعدات أخرى متنزعة سوف نوضح لكم كافة التفاصيل وطرق التواصل مع المؤسسة وتقدم طلب للحصول على المساعدة.

طلب مساعدة مالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية 1444

يتم إرسال طلب المساعدة إلى مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية، وتكون صيغة الطلب كالتالي:

أولاً البدء بالتسمية “بسم الله الرحمن الرحيم”

تقديم التحية للأمير عبد العزيز بن فهد والدعاء له ولوالده رحمه الله.

توضيح نوع المساعدة المرغوب فيها، مع ذكر السبب لطلب تلك المساعدة من المؤسسة.

إرفاق الأوراق والمستندات التي تثبت استحقاق المواطن لطلب المساعدة المالية.

إنهاء الطلب بتوضيح اسم المرسل، محل إقامته، رقم الجوال الخاص به لتواصل معه ولرد على الطلبه المقدم لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية.

ويتم إرسال الطلب بعد كتابته على هذا العنوان: 38 المملكة العربية السعودية، مدينة تبوك، طريق الأمير فهد بن سلطان، بجوار مبني المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

نوعية المساعدات المقدمة في مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

مساعدات مالية لسداد الديون وغيرها. مساعدة علاجية، من خلال تقديم العلاج والكشوفات، مع إمكانية السفر لتلقي العلاج خارج السعودية إذا تطلب الأمر. مساعدات عينية ومنها توفير مساكن للمواطنين لمن ليس لديهم مأوى.

المستحقين لطلب المساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد

الأسر السعودية محدودي الدخل والفقيرة. زوجة المواطن المسجون. العاطلين عن العمل. الأسر التي لا تملك مصدر رزق ثابت. الأيتام والمطلقات والأرامل. أصحاب الإعاقة الكلية أو الجزئية. الغارمين والغارمات المتعثرين في سداد القروض. أصحاب الأمراض المزمنة. ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بالمساعدات المقدمة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية، وطريقة كتابة طلب المساعدة وإرسالة إلى المؤسسة، بالإضافة لنوعية المساعدات المقدمة، والمستحقين لطلب تلك المساعدات.