نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن 1444 – وخطوات الاستعلام عن أهلية الحساب ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثير من المستفيدين من حساب المواطن الاستعلام عن موعد الدفعة 57، لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على موعد الصرف بالاضافة الي طريقة التسجيل في حساب المواطن 1444، ولك في البداية يجب ان نتعرف على هدف حساب المواطن الجديد هو برنامج أطلقته الحكومة السعودية في ديسمبر 2017 لتخفيف العبء عن المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر منخفضة ومتوسطة الدخل في المملكة العربية السعودية. أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية نظام حساب المواطن لتعويض المواطنين الذين قد يتكبدون أي خسائر او خطر يلحق بهم.

موعد صرف الدفعة 57 من حساب المواطن

من المقرر ان يأتي موعد صرف الدفعة في العاشر من اغسطس ومن الممكن ان يتقدم الموعد يوماً او يتأخر اذا تزامن مع عطلة رسمية في السعودية، والجدير بالذكر يتجاوز إجمالي عدد المستحقين المستحقين لبرنامج حسابات المواطن 10 ملايين و 200 ألف مواطن، كما يوضح حساب المواطن أن إجمالي مبلغ التعويض المدفوع بأثر رجعي للمستفيدين يقارب 25 مليون ريال، وبذلك يكون إجمالي المبلغ المدفوع من الحساب وبلغت تعويضات المواطن قرابة 70 مليون ريال، وبلغ اجمالي المبلغ المدفوع في حسابات المواطن قرابة 123 مليار ريال.

خطوات استعلام حساب المواطن 1444

يحدد برنامج حسابات المواطنة خطوات التحقق من نتائج أهلية المستفيدين من خلال موقع حسابات المواطن، وخطوات لاستعلام هي:

الدخول الي موقع حساب المواطن.

الضغط على الاستعلام عن حساب المواطن.

إدخال رقم الهوية.

إضافة الرمز المرئي.

الضغط على أيقونة الاستمرار للاستعلام عن الخدمة لتظهر جميع المعلومات الخاصة بالدعم ونتائج الأهلية

في حالة الاستحقاق، سيطلع المستفيد على البيانات التالية وهي “تاريخ دراسة أهلية الحساب، وجميع بيانات المعيل، وعددهم، وجميع حالات الاستحقاق السابقة للمستفيد”.

إذا كان غير مؤهل، فستظهر عبارة “غير مؤهل”، وستظهر البيانات التالية: “تاريخ دراسة الأهلية على الحساب والسبب المتعلق بأهلية رفض استحقاق الدفع”.

موعد التسجيل في حساب المواطن

ناشد حساب مواطن المستفيدون من برنامج حسابات المواطن والمواطنين الذين يرغبون في الاشتراك في حساب المواطن والاستفادة في الراتب الشهري بان يقوموا بعملية التسجيل الإلكتروني في حسابات المواطن من خلال الموقع الرسمي والمواعيد النهائية للتسجيل والاستحقاق من المدفوعات الجديدة كان يوم 13 يوليو الشهر الماضي، وسينظر البرنامج فيما إذا كان هؤلاء المواطنون مؤهلين للحصول على الدفعة الجديدة، والتي سيتم إصدارها في الموعد المحدد في شهر محرم.

شروط التسجيل في حساب المواطن