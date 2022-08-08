نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول جامعة الملك عبد العزيز استعلام نتائج القبول الموحد للجامعات 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قبول جامعة الملك عبد العزيز التي تم الإعلان عنها من جامعة الملك عبد العزيز الخاصة بالطلاب المسجلين . في جامعة الملك عبد العزيز للعام الدراسي الجديد . جاءت نتائج قبول جامعة عبد العزيز والتصريح عنها بعد أن تم الفرز الأول . وتم عمل المقارنات الكاملة بين الطلاب والطالبات وتم الفصح علي أنه يمكن للجميع الآن . الاستعلام عن نتائج القبول الموحد للطلاب جامعة الملك عبد العزيز وذلك فيما يخص العام الدراسي الجديد 1444 . كما أن نتائج قبول جامعة عبد العزيز تم التصريح عنها صباح اليوم وعلي من يرغب في معرفة . التفاصيل المتعلقة بنتائج القبول الموحد يتم ذلك عبر الموقع الرسمي الخاص بجامعة الملك عبد العزيز بشكل إلكتروني . وللتعرف علي التفاصيل الخاصة ذلك الشأن نعرضها خلال سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

نتائج قبول جامعة الملك عبد العزيز للعام الدراسي 1444

جاءت نتائج قبول جامعة الملك عبد العزيز صباح اليوم لكافة فئات الدبلومات والبكالوريوس وتم التشديد علي النتائج . عبر تصريح مكتب العميد بقوله أن القبول جامعة الملك عبد العزيز يسمح بفترة لكافة الطلاب والطالبات . علي أن يتم تأكيد القبول في الجامعة خلال مدة أقصاها 24 ساعة من معرفة نتائج القبول الموحد الخاصة بجامعة عبد العزيز . كما يتم تأكيد القبول أو الرفض عبر موقع التسجيل في الجامعة الرسمي . كذلك بجانب التنويه عن أنه في حالة عدم تأكيد رغبة الطالب أو الطالبة في نتائج القبول الموحد يعتبر . تغييراً عن الرغبة ودخول جامعة عبد العزيز كما لا يحق لأي طالب أو طالبة الرجوع . مرة أخري للجامعة حتي لو كان هناك أي أماكن شاغرة داخل جامعة عبد العزيز . وفيما يخص خطوات استعلام القبول الموحد جامعة الملك عبد العزيز نعرضها . عبر السطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” .

خطوات استعلام نتائج قبول جامعة الملك عبد العزيز

يتم استعلام القبول الموحد جامعة الملك عبد العزيز عبر الموقع الرسمي الخاص بالجامعة بالخطوات التالية :-

في بداية الخطوات يتم الولوج إلي جامعة الملك عبد العزيز تسجيل الدخول بموقعها الرسمي . كما عبر الصفحة الرئيسية للجامعة يتم اختيار أيقونة القبول الموحد للجامعات . بعد ذلك قم باختيار قائمة “تسجيل طلب مسبق” . كذلك يجب تحديد الجنس مع تسجيل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور . بعد الخطوة السابقة يتم الضغط علي مربع أظهار نتائج القبول الموحد للجامعة . يتم فتح صفحة جديدة تحتوي علي كافة تفاصيل نتائج القبول الموحد للجامعات الخاصة بجامعة عبد العزيز . أما عن الوراق المطلوبة لتقديمها بعد معرفة نتائج القبول الموحد لجامعة عبد العزيز نعرضها بسطور “مقال موقع ثقفني” القادمة

القبول الموحد جامعة الملك عبد العزيز مستنداتها المطلوبة

القبول الموحد للجامعات يتطلب مستندات يتم تقديمها وبالنسبة لجامعة عبد العزيز مطلوب المستندات الآتية :-

يتم تقديم الأصل الخاص بشهادة الثانوية العامة لكافة الطلاب والطالبات .

كما يتم تقديم بطاقة الهوية الوطنية كأصل .

كذلك من الضروري تقديم صور شخصية للطالب والطالبات .

وفي حالة أن هناك موظفاً في جهة معينة يجب تقديم ما يثبت موافقة صاحب العمل لالتحاقه بجامعة عبد العزيز .

كما لكل الطلاب والطالبات السعوديين وأمهم سعودية الأصل يجب تقديم كلاً من الهوية الوطنية للأم . أصل شهادة الميلاد ، الهوية الوطنية للطالب أو الطالبة .

في حالة عدم الرغبة في تكملة إجراءات تقديم جامعة عبد العزيز يجب تقديم مستند موضحاً به سبب عدم الرغبة في التكملة .

كذلك لكل ذوي الاحتياجات الخاصة يجب تقديم ما يفيد نوع الإعاقة لدي الطالب أو الطالبة .

في نموذج التأكيد الخاص في نتائج القبول الموحد يتم تقديم المستندات المشار أليها .

يتم تقديم المستندات المشار أليها . أما عن التصريحات الخاصة بنتائج القبول الموحد المتعلقة بالجامعة نتعرف عليها بالسطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” .