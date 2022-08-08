كم رواتب الأمن العام للنساء في السعودية 1444 مع العلاوات لجميع الرُوتب

كم رواتب الأمن العام للنساء في السعودية 1444 حيث تعتبر وظائف الأمن العام في المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الوظائف التي يلتحق بها عدد كبير من النساء والرجال في المملكة العربية بجميع المدن، وقد قامت الحكومة السعودية بالإعلان عن قرار السماح بتوظيف النساء في السعودية في مؤسسات الأمن العام، وفي هذا الإطار يرغب الكثير من النساء في التعرف على رواتب الأمن العام للنساء في السعودية 1444، والتي يتم تنظيمها ضمن سلم رواتب الأمن العام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رواتب الأمن العام للنساء في السعودية.

كم رواتب الأمن العام للنساء في السعودية 1444

كم راتب الجندي في أمن المنشآت 1444 في السعودية مع البدلات لجميع الرُوتب تختلف قيمة الرواتب التي يتم الحصول عليها من قبل النساء في الأمن العام في السعودية 1444، وذلك بناء على بعض العوامل التي تحدد الرواتب المستحقة، مثل الرتبة والدرجة التي يتبع إليها الأشخاص في مؤسسة الأمن العام، حيث تعتبر مؤسسة الأمن العام التابعة لحكومة المملكة العربية السعودية واحدة من أهم المؤسسات الموجودة في السعودية والتي تولي بها الحكومة أهمية كبيرة في تحسين الرواتب الخاصة بها، نظرا لما تقدمه المؤسس من خدمات وجهود كبيرة في مجال الأمن في المملكة العربية السعودية، ونجد أنه يتم تحديد سلم رواتب الأمن العام في السعودية والذي يتم اعتماده من قبل الجهات الرسمية ويتم تعديله في كل عام بناء على التحديثات، ويوضح كافة الرواتب وكذلك العلاوات السنوية المستحقة التي يحصل عليها الأشخاص سواء الرجال أو النساء سنويا، رواتب الأمن العام للنساء بالسعودية 1444 كالتالي:

الدرجة ملازم ملازم أول نقيب رائد مقدم عقيد عميد لواء 1 7590 8835 10600 13515 14645 16520 18805 21390 2 7970 9275 11095 13780 15115 17110 19455 22120 3 8350 9715 11590 14045 15585 17700 20105 23580 4 8730 10155 12085 14310 16055 18290 20755 23580 5 9110 10595 12580 14575 16525 18880 21405 24310 6 9490 11035 13075 14840 16995 19470 22055 25040 7 9870 11475 13570 15105 17465 20060 22705 25770 8 10250 11915 13835 15370 17935 20650 23355 26500 9 10630 12355 14100 15635 18405 21240 24005 27230 10 11010 12795 14365 15900 18875 21830 24655 27960 11 11390 13235 14630 16165 19345 22420 25305 28690

علاوة النساء الأمن العام السنوية بالسعودية 2022

كما يتم تحديد بعض العلاوات السنوية التي يتم الحصول عليها من قبل النساء وكافة العاملين في مؤسسة الأمن العام، وهي العلاوات التي تختلف كذلك بناء على الدرجة والرتبة، وقد جاءت العلاوات على النحو التالي.