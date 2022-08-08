كم رواتب الأمن العام للنساء في السعودية 1444 مع العلاوات لجميع الرُوتب

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كم رواتب الأمن العام للنساء في السعودية 1444 حيث تعتبر وظائف الأمن العام في المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الوظائف التي يلتحق بها عدد كبير من النساء والرجال في المملكة العربية بجميع المدن، وقد قامت الحكومة السعودية بالإعلان عن قرار السماح بتوظيف النساء في السعودية في مؤسسات الأمن العام، وفي هذا الإطار يرغب الكثير من النساء في التعرف على رواتب الأمن العام للنساء في السعودية 1444، والتي يتم تنظيمها ضمن سلم رواتب الأمن العام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رواتب الأمن العام للنساء في السعودية.
كم رواتب الأمن العام للنساء في السعودية 1444
كم راتب الجندي في أمن المنشآت 1444 في السعودية مع البدلات لجميع الرُوتب تختلف قيمة الرواتب التي يتم الحصول عليها من قبل النساء في الأمن العام في السعودية 1444، وذلك بناء على بعض العوامل التي تحدد الرواتب المستحقة، مثل الرتبة والدرجة التي يتبع إليها الأشخاص في مؤسسة الأمن العام، حيث تعتبر مؤسسة الأمن العام التابعة لحكومة المملكة العربية السعودية واحدة من أهم المؤسسات الموجودة في السعودية والتي تولي بها الحكومة أهمية كبيرة في تحسين الرواتب الخاصة بها، نظرا لما تقدمه المؤسس من خدمات وجهود كبيرة في مجال الأمن في المملكة العربية السعودية، ونجد أنه يتم تحديد سلم رواتب الأمن العام في السعودية والذي يتم اعتماده من قبل الجهات الرسمية ويتم تعديله في كل عام بناء على التحديثات، ويوضح كافة الرواتب وكذلك العلاوات السنوية المستحقة التي يحصل عليها الأشخاص سواء الرجال أو النساء سنويا، رواتب الأمن العام للنساء بالسعودية 1444 كالتالي:
|الدرجة
|ملازم
|ملازم أول
|نقيب
|رائد
|مقدم
|عقيد
|عميد
|لواء
|1
|7590
|8835
|10600
|13515
|14645
|16520
|18805
|21390
|2
|7970
|9275
|11095
|13780
|15115
|17110
|19455
|22120
|3
|8350
|9715
|11590
|14045
|15585
|17700
|20105
|23580
|4
|8730
|10155
|12085
|14310
|16055
|18290
|20755
|23580
|5
|9110
|10595
|12580
|14575
|16525
|18880
|21405
|24310
|6
|9490
|11035
|13075
|14840
|16995
|19470
|22055
|25040
|7
|9870
|11475
|13570
|15105
|17465
|20060
|22705
|25770
|8
|10250
|11915
|13835
|15370
|17935
|20650
|23355
|26500
|9
|10630
|12355
|14100
|15635
|18405
|21240
|24005
|27230
|10
|11010
|12795
|14365
|15900
|18875
|21830
|24655
|27960
|11
|11390
|13235
|14630
|16165
|19345
|22420
|25305
|28690
علاوة النساء الأمن العام السنوية بالسعودية 2022
كما يتم تحديد بعض العلاوات السنوية التي يتم الحصول عليها من قبل النساء وكافة العاملين في مؤسسة الأمن العام، وهي العلاوات التي تختلف كذلك بناء على الدرجة والرتبة، وقد جاءت العلاوات على النحو التالي.
- العلاوة السنوية لرتبة الجندي جاءت تصل إلى 130 ريالاً سعودي بداية كل عام ميلادي.
- كما تصل علاوة الجندي الأول على نحو : 145 ريالاً سعودي بداية كل عام ميلادي.
- وتصل علاوة العريف السنوية على نحو 175 ريالاً سعودي بداية كل عام ميلادي.
- وقد جاءت علاوة وكيل الرقيب على نحو 210 ريالات سعودي بداية كل عام ميلادي.
- علاوة الرقيب السنوية على نحو 250 ريالاً سعودي بداية كل عام ميلادي.
- وكذلك الرقيب الأول: 300 ريال سعودي بداية كل عام ميلادي.
- رئيس الرقباء: 360 ريالاً سعودي بداية كل عام ميلادي.
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