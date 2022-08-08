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عمر شويل - جدة كيفية تحديث حساب المواطن 1444 والتحقق من بيانات المستفيد، أمر هام يهتم بمعرفته الكثير من المواطنين المستفيدين من البرنامج، وذلك لأن عدم تحديث البيانات يتسبب في إيقاف صرف الراتب.

ولذلك لابد من الحرص على تحديث الحساب في حالة حدوث أي تغييرات سواء كان هذه التغيرات على رقم الجوالي للمستفيد أو محل الإقامة .فإذا قام المستفيد من تغير أي بيانات فيجب الرجوع إلي منصة حساب المواطن.

هذا من أجل تأكيد التغيرات الجديدة على بيانات المستفيد لضمان استمرار صرف راتب حساب المواطن هذا الشهر ، وسوف نوضح لكم خلال مقالنا اليوم طريقة تحديث حساب المواطن 1444 هـ والتحقق من البيانات.

كيفية تحديث حساب المواطن 1444

يمكن لأي مواطن الآن التعرف على كيفية تحديث حساب المواطن 1444 والتحقق من بيانات المستفيد، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية وهي كما يلي:

في البداية يجب الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

ثم تقوم بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم والرقم السري.

كذلك تقوم بكتابة رمز التحقق وتأكيد تسجيل الدخول.

أيضًا تقوم بالضغط على زر تعبئة الطلب أو استكمال الطلب.

ثم تقوم بكتابة كل البيانات التي يطلبها منك الموقع.

بعد ذلك تقوم بالمتابعة من أجل تحديث البيانات.

ثم تقوم بإرفاق كل الأوراق والمستندات المطلوبة منك.

وبعد ذلك تقوم بالنقر على زر حفظ من بعد الانتهاء من تحديث كافة البيانات.

متى أقوم بتحديث حساب المواطن؟

يهتم الكثير من المواطنين بالسؤال عن الموعد المحدد لتحديث بيانات الحساب في برنامج حساب المواطن.

حيث يعتقد الكثير منهم ضرورة تحديث البيانات كل شهر، ولكن لا داعي لذلك حيث يمكن تحديث البيانات فقط في حين طرأت أي تغييرات جديدة على بياناتك الخاصة.

وذلك لأنه يتم حساب التابع من وقت إضافته فقط إلى البيانات الخاصة بحساب المواطن عبر الموقع الرسمي للبرنامج.

شروط التسجيل في حساب المواطن 1444

توجد مجموعة من الشروط التي يجب أن نذكرها لكم بعد توضيح كيفية تحديث حساب المواطن 1444 والتحقق من بيانات المستفيد، وتلك الطرق كما يلي:

يجب أن لا يقل عمر الشخص المتقدم للتسجيل عن 18 عام ويسكن بمفرده.

كما يجب أن يكون الشخص المتقدم حامل للجنسية السعودية.

أيضًا لابد أن يكون مقيم بصفة دائمة في المملكة.

ولا يكون من سكان أحد دور الإيواء الحكومية أو غيرها.

بالإضافة إلى ضرورة أن يكون الحد الأدنى لراتبه أقل من الحد الأدنى الذي قامت الحكومة بتحديده.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن كيفية تحديث بيانات المواطن والتحقق من بيانات المستفيد، وقد ذكرنا متى يجب تحديث الحساب وما هي شروط التسجيل في حساب المواطن.