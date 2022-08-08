تمويل شخصي 20 ألف ريال بدون كفيل للمواطنين والمقيمين بإجراءات ميسرة

بالطبع يحتاج العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، أو المقيمين داخل أراضيها إلى الحصول على مبلغ تمويل صغير، ولكن هناك بعض الضوابط والشروط التي يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار، فعلى عكس العديد من الأفراد أو المستفيدين اللذين يسعون وراء الحصول على تمويل شخصي كبير، فقد وفرت العديد من الشركات في المملكة العربية السعودية خدمة الحصول على التمويل بمبلغ مالي قليل، أو ما يسمى بالتمويل الأصغر، يعتبر هذا المنتج من المنتجات التي يمكن الحصول عليها بشكل فوري في حال استكمال كافة الأوراق والإجراءات، ولا حاجة للانتظار لفترات طويلة، على عكس التمويلات الشخصية الكبيرة التي قد تستغرق في بعض الأحيان وقتاً أطول.

على الرغم من صفر مبلغ التمويل الذي يبدأ من 2000 ريال ويصل إلى إلى 200000 ريال، بأقل راتب تقاعدي 300 ألف ريال للمتقاعدين، إلا أنه يمكن القيام بالعديد من الأشياء بعد الحصول عليه، سواء قضاء أجازة سنوية قصيرة، أو دفع بعض متطلبات الحياة الشخصية للفرد، وأيضاً خطوات الحصول على التمويل سهل الإجراءات، ولا يحتاج إلى الكثير من المتطلبات أو الأوراق الضرورية عكس باقي التمويلات الأخرى.

مميزات التمويل الشخصي السريع

مبلغ تمويل يبدأ من ألفي ريال، ويصل إلى 20.000 ريال سعودي.

تمويل شخصي بدون كفيل .

. تمويل بدون كفيل للمقيمين بمبلغ يصل إلى 10.000 ريال.

تمويل بدون أجر وكالة.

بدون رسوم إدارية.

فترة سداد أقساط تصل إلى ثلاث سنوات.

شروط الحصول على التمويل السريع

يجب أن يكون عمر المواطن أو المقيم يبدأ من 22 سنة إلى 60 سنة.

بالنسبة للعسكريين يكون التمويل بحسب العمر التقاعدي.

يجب ألا يقل المرتب الشهري عن 5000 ريال سعودي.

يشترط ألا تقل خدمة العمل عن ثلاثة أشهر.

المستندات والأوراق المطلوبة

الهوية الوطنية للمواطن السعودي.

هوية مقيم للمقيمين داخل المملكة.

تعريب بالراتب من جهة العمل.

كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر.

كيف تخصل على تمويل 20 ألف ريال

بعد الإطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل شخصي بدون كفيل للمواطن السعودي، أو تمويل شخصي للمقيمين، فقد حددت الجهة التمويلية العديد من طرق الحصول على التمويل، من بينها تقديم الطلب إلكترونياً من خلال تبويب تقديم الطلب من خلال رابط تمويل شخصي للمواطنين والمقيمين، ومن ثم يقوم العميل بملئ بيانات الطلب، والتي تشمل الغرض من التمويل سواء للدراسة أو مصروفات إيجار، أو زواج، أوي لأي غرض، وجهة العمل، رقم الهوية، رقم الهاتف الجوال، وبعض البيانات الأخرى، أو من خلال التواصل مع الشركة عبر نموذج التواصل معنا