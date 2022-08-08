نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة حساب المواطن 1444 portal.ca.gov.sa .. موعد ايداع حساب المواطن الدفعة 57 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن تم إيقافه لمدة عامين ونصف، تم تشغيله مرة أخري ليتم التسجيل ببرنامج حساب المواطن ،1444 بعد الإعلان الرسمي من حاكم المملكة العربية السعودية، بالسماح للمواطنين السعوديين بالتقديم في برنامج حساب المواطن وتحصيل دعم شهري يتزايد يساعد بشكل كبير في مواجهة زيادة الأسعار والأزمات المالية التي اصابت كافة دول العالم.

حاسبة حساب المواطن 1444

يتيح برنامج الدعم الكبير في السعودية حاسبة حساب المواطن 1444 التي تيسر على المستفيدين من الدعم، حساب قيمة الدعم الشهري بعد الارتفاع الجديدة في قيمة الدعم، وجاء وفقاً لأوامر القيادة السياسية، والمتمثلة في الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي عمل على اعادة فتح التقديم في برنامج حساب المواطن والحصول على الدعم الشهري للمواطنين المحتاجين.

وقدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة حاسبة حساب المواطن التقديرية للمواطنين المستفيدين من الدعم الوصول إلى كافة المعلومات الخاصة بقيمة الدعم المالي الشهري، لذا يتاح لكم استخدام الحاسبة التقديرية من خلال إتباع الخطوات الاتية:

ادخل على موقع حساب المواطن، ثم اختر الحاسبة التقديرية للدعم.

قم بالتأكد أنك مسجل في برنامج حساب المواطن.

حدد إذا كنت مواطن مستقل تم رب لأسرة.

اعرض الحاسبة التقديرية.

راجع وأقرأ الشروط جيداً.

قم برفع المستندات المطلوبة.

تعمل الحاسبة على حساب قيمة الدعم الذي تستحقه.

كيفية تحديث بيانات حساب المواطن 1444

لابد على المستفيدين من هذا الدعم من مدة إلى آخى ، تحديث بياناتهم في حساب المواطن، لكي يضمنوا عدم ايقاف الدعم الشهري الذي يدعم فئات عديدة من المجتمع، في الوقت الذي يتاح بكل سهولة خلال تلك الخطوات تحديث البيانات كالتالي:

ادخل على موقع حساب المواطن الإلكتروني.

انقر على القائمة الرئيسية.

ادخل على خانة تحديث البيانات.

قم بتعديل البيانات والمعلومات الحديثة اهمها ما يلي:

بيانات خاصة بعدد أفراد الأسرة.

معلومات خاصة بحسابك في البنك.

قيمة دخلك الشهري.

عنوانك مع مستند اثبات الاستقلالية.

موعد ايداع حساب المواطن

يتم ايداع حساب المواطن في أغسطس 2022 الدفعة 57 وسيكون الايداع خلال الأيام القادمة، يتم الايداع في حسابات المستفيدين من حساب المواطن، ومن المقرر صرف الدفعة 57 في 10 أغسطس 2022 الموافق 12 محرم 1444، وبلغ عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن الذين يستوفون معايير الأهلية وفقا للدفعة 56 التي تم صرفها في يوليو الماضي أكثر من 10.2 مليون مواطن، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي للدفعة الأخيرة نحو 25 مليون ريال، ليصل إجمالي المبلغ الذي صرفه البرنامج للمستفيدين منذ صدوره إلى أكثر من 123 مليار ريال، بما في ذلك مليار و 70 مليون ريال كتعويض عن المدفوعات السابقة.