نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف الهيئة الملكية بالجبيل 1444 إدارية وتقنية وفنية لكافة المؤهلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من الشباب السعودي عن رابط تقديم وظائف الهيئة الملكية بالجبيل على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل، وقد أعلنت الهيئة الملكية منذ ساعات عن توفر عدد وظائف 49 وظيفية إدارية وتقنية وفنية بدون أي خبرة لكافة المؤهلات مثل الثانوية أو الدبلوم أو البكالوريوس من خلال برنامج الإحلال والتأهيل للشركات المتعاقدة بالجبيل، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تسعى إلى تقليل أعداد البطالة وتوفير العديد من الوظائف الحكومية والعسكرية والخاصة للشباب السعودي من وقت لآخر، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية التقديم على فرص العمل التي أعلنتها الهيئة وشروطها في إطار اهتمامنا بالكتابة عن الوظائف السعودية الحكومية والخاصة، فتابعونا.

تقديم وظائف الهيئة الملكية

يُعد برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل أحد أبرز البرامج التي يشرف عليها الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بهدف بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية، ونوضح لكم الآن رابط التقديم على الوظائف المذكورة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة فقط انقر على الرابط المظلل لينقلك إلى صفحة التسجيل في الوظائف حيث يتم التقديم على الوظائف إلكترونياً بدون الإضطرار للتوجه إلى مقر الهيئة في إطار رؤية المملكة السعودية 2030م بالإعتماد على الرقمنة في تقديم الخدمات بشكل إلكتروني، ونتمنى التوفيق لكل الشباب الراغب في التقديم على تلك الوظائف المعلنة.

وظائف الهيئة الملكية

أعلنت الهيئة الملكية عن توفر العديد من الوظائف لديها للشباب بعدد 49 وظيفة حيث طلبت سائق ومشرف إداري ومراقب عمال نظافة ومراقب عمال ميكانيكا وميكانيكي ديزل وبنزين ومساعد ميكانيكي ومشغل معدات وكهربائي سيارات وفني تشحيم وإداري مكتب ومراقب مواد إلى غيرها من الوظائف الأخرى التي لا تتطلب أي خبرة، ومن الجدير بالذكر أن الرواتب للوظائف المعلنة تتراوح من 7,000 إلى 10,000 ريال سعودي حسب المؤهل والخبرة.

وأخيراً نكون قد انتهينا من كتابة هذه المقالة بعد أن وضحنا كافة التفاصيل والمعلومات حول هذا الموضوع الهام، ونرجو أن يكون المقال قد حاز على إعجابكم، ويُمكنكم التواصل معنا والإستفسار عن أي سؤال عبر التعليقات بالأسفل، فقط اترك تعليق بالأسفل وسنرد عليكم فوراً خلال ساعات قليلة