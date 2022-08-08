موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 57 ..كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد 1444

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عمر شويل - جدة ينتظر المواطنون المستحقين في برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية موعد إيداع الدفعة الجديدة لحساب المواطن وهي الدفعة رقم٥٧ دفعة شهر محرم لعام 1444 أغسطس 2022، والتي سيتم إيداعها في الأيام القليلة الاتية، وذلك بعد التعديلات الجديدة الخاصة ببرنامج حساب المواطن وكذلك تم فتح التسجيل في البرنامج مرة أخرى، وبرنامج حساب المواطن هو من ابرز برامج التكافل الاجتماعية التي اصدرتها المملكة العربية السعودية للتكافل الكامل لأسر السعودية من الازمات الاقتصادية في الفترة الأخيرة، وهذا عن طريق إتاحة الدعم المالي للمستفيدين.

موعد ايداع حساب المواطن

يتوقع ان يكون موعد إيداع حساب المواطن في أغسطس 2022 الدفعة رقم 57 دفعة خلال الأيام الآتية، في د الفترة بين 6 أغسطس وحتى 10 أغسطس 2022، وفقا لشروط إيداع دفعة حساب المواطن الشهرية للمستفيدين، ومن المتوقع أن يتم إيداع الدفعة 57 في 10 أغسطس 2022 الموافق ١٢ من شهر محرم 1444.

ووصل عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن المنطبق عليهم معايير الاستحقاق وفقا للدفعة 56 التي صرفت في يوليو السابق أكثر من 10.2 ملايين مواطن، وبلغ إجمالي التعويضات المصروفة بأثر رجعي عن الدفعة الماضية حوالي 25 مليون ريال، ليكون إجمالي ما صرفه البرنامـج للمستفيدين منذ اصداره أكثر من 123 مليار ريال منها مليار و٧٠ مليون ريال كتعويض عن دفعـات الماضية.

وفي دفعة شهر يوليو 2022 تم رفع الدعم للمستفيدين إلى 73% مقارنة بالدفعات الماضية، ليصل إجمالي الدعم لدفعة شهر يوليو بعد الدعم الزائد أكثر من 3.1 مليار ريال سعودي.

وفي وقت مضى، دعا رئيس عام التواصل ببرنامج حساب المواطن، المواطنين الذين يريدون التسجيل خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط ca.gov.sa، كما اشار بأن المتقدمين التي اكتملت طلباتهم قبل 16 يوليو، ستتم مراجعة أهليتهم لدفعة في شهر أغسطس2022م.

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد 1444

ووفقا لحساب المواطن، فقد وصل متوسط دعم الأسرة بقيمة 1919 ريال في دفعة شهر يوليو 2022 في الدفعة ٥٦ مقارنة بمتوسط قيمة الدفعة الماضية التي وصلت إلى 1067 ريال، فيما وصل عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون، بينما بلغ عدد الملتحقين برب الأسرة إلى 8.1 ملايين، ووصل عدد المستقلين أكثر من 116 ألف مواطن.