نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في حساب المواطن || وما هي مصادر الدخل التي يجب الإفصاح عنها؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في حساب المواطن 1444 أصبح محل بحث كبير جداً بعد فتح باب التسجيل مرة أخرى في البرنامج، بعد توجيهات من صاحب السمو الملك سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية بإعادة فتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن من جديد، ويعمل البرنامج على تقديم دعم شهري للأسر والأفراد الأكثر احتياجاً داخل المملكة العربية السعودية، وحتى يحصل المتقدم على الدعم يجب أن تتوفر فيه بعض الشروط التي وضحها البرنامج والتي سوف نذكرها لكم في هذا المقال.

برنامج حساب المواطن تسجيل دخول هو أحد برامج الدعم والحماية الاجتماعية التي تقدمها المملكة للمستحقين للدعم، ويقدم البرنامج دعم نقدي شهري للمستحقين مساهمة من المملكة في دعم الفئات الأكثر فقراً، وللتغلب على الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي على هذه الفئات، وكان البرنامج قد أوقف استقبال طلبات جديدة منذ عام 2020، بعدما عاد من جديد لاستقبال طلبات المستحقين وفق الشروط الموضوعة مسبقاً بناءً على تعليمات وتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز.

رابط التسجيل في حساب المواطن 1444

يتم التسجيل في برنامج حساب المواطن إلكترونياً وذلك عن طريق القيام بتنفيذ الخطوات التالية:-

الدخول على رابط موقع برنامج حساب المواطن الإلكتروني eservices.ca.gov.sa.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق والنقر على تسجيل الدخول.

أو الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.

تعبئة جميع البيانات المطلوبة وإرفاق كافة المستندات والنقر على تقديم الطلب.

يتم فحص الطلب وفي حال تم القبول يتم إرسال رسالة نصية للمتقدم ويتم إدراج اسمه ضمن المستحقين في الشهر التالي.

شروط حساب المواطن الجديد

الشروط المطلوبة للمستحقين لدعم حساب المواطن هي نفس الشروط المعمول بها سابقاً. وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. وأن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية. كما يجب أن يكون من حاملي بطاقات التنقل. وإذا كان المتقدم فرد فيجب أن يكون عمره 18 عام فأكثر وأن يكون ساكن في مسكن منفصل.

ما هي مصادر الدخل التي يجب الإفصاح عنها؟

أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها في برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/fesgIrm4Fe — حساب المواطن (@citizenaccount) أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها في برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/fesgIrm4Fe — حساب المواطن (@citizenaccount) August 8, 2022

أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها في برنامج حساب المواطن هي كالتالي:- أولاً الراتب فيجب الإفصاح عن الراتب بمستندات رسمية. ثانياً النشاط التجاري إن وجد. ثالثاً مصادر الدخل الأخرى مثل الاستثمارات المالية وعوائد الأصول العقارية. وكذلك عوائد الأعمال الحرة.