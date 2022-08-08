كيفية الاعتراض على مبلغ حساب المواطن 1444 في المملكة

كيفية الاعتراض على مبلغ حساب المواطن، تم إنشاء برنامج حكومي في المملكة العربية السعودية يسعى إلى توفير الدعم المالي للأفراد والأسر ذوات الدخل المتوسط والضعيف والذي لا يعمل على سد احتياجاتهم، وتم إطلاق البرنامج للعمل في أواخر عام 2017 م، وذلك نتيجة للتدهور الاقتصادي الذي وقع على المواطنين وبسبب التوسعات التي قامت بها المملكة، كما أن البرنامج يسعى دائما إلى إتاحة حياة جيدة للمواطن السعودي وذلك من خلال تخفيف الأعباء وتقديم المساعدة لهم من الناحية الاقتصادية، ووفرت الحكومة أيضا آلية الاعتراض على مبالغ الدعم المستحقة من البرنامج.

طريقة الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم:

يتساءل الكثيرون حول كيفية التقدم باعتراض على مبالغ الدعم في حساباتهم الشخصية من المستفيدين والمضافين في حساب المواطن، جاء ذلك بعد الإعلان عن موعد إيداع الدعم للدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن، كما أنه يتم السماح بتقديم طلب الاعتراض على البرنامج من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث أنها المسؤول الأول أمام الحكومة عن إدارة برنامج دعم حساب المواطن، وهذا يتم عن طريق إرسال طلب اعتراض على المبلغ المستحق من برنامج حساب المواطن.

كيفية الاعتراض على مبلغ حساب المواطن:

تستطيع القيام بالتقدم على طلب اعتراض والتعديل على المبلغ المستحق في برنامج حساب المواطن بعد ما يقرب من أسبوع من الدفعة، وذلك حيث يتم مراجعة طلبات الاعتراض في مدة تصل إلى ثلاث شهور، ويمكن التعرف على خطوات الاعتراض على مبلغ الدعم الذي تم إيداعه للمستحقين، جاءت الخطوات كالتالي: